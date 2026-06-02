このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第55回

本当に今年は折りたたみiPhoneも登場するの!?

【決定版】折りたたみスマートフォンのおすすめベスト5【2026年5月版】

2026年06月02日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　iPhoneでも登場すると、長らくウワサになっている折りたたみスマホ。すでに実際に使っていて、その便利さを体験している人もいるでしょう。現在はGalaxyなどAndroidスマホのみですが、存在自体は気になっている人も多いかも。

　そこで折りたたみスマホの選び方のポイントとともに、編集部がおすすめするベスト5の製品を紹介します。ぜひ購入の参考にしてください！

折りたたみスマホ

「縦折り」「横折り」と言われてもよくわからない人も多いはず。ちなみに昔のケータイのようなこちらの端末が「縦折り」です

【目次】

折りたたみスマートフォンを選ぶポイント
　ポイント1：縦折りか横折りかで全然違う存在
　ポイント2：本体の重量やサイズはどうか
　ポイント3：価格　キャリアの販売プログラムも要確認

ASCII編集部が選ぶ「折りたたみスマートフォン」のおすすめベスト5
　サムスン電子「Galaxy Z Flip7」
　ZTE「nubia Flip 3」
　サムスン電子「Galaxy Z Fold7」
　OPPO「OPPO Find N6」
　今年登場する!? 折りたたみiPhone

折りたたみスマートフォンを選ぶポイント（1）縦折りか横折りかはまったく違う種類の製品

　本記事では一言で「折りたたみスマホ」とくくっているのですが、「縦折り」と「横折り」ではまったく別種の製品と言えます。

　「縦折り」は昔のケータイのように縦方向に広げて使うスマホです。広げた状態では一般的なスマホと同じ縦長の画面になります。閉じた状態でも背面の画面でメールや通知を確認できるようになっていますが、基本は毎回開いて使います。

折りたたみスマホ

こちらは「横折り」の折りたたみ機。広げた状態ではタブレット並みの広い画面が使えます

　一方の「横折り」は広げた状態ではタブレットのような広大な画面が使えるのが最大の魅力。閉じたままでも縦長のサブディスプレーで通常のスマホと同じように使えます。実際にはこの状態で使う時間の方が長くなるかもしれません。しかも最近の横折りスマホは閉じた状態でも厚さは10mm以下が当たり前。一般的なスマホと大差ありません

折りたたみスマートフォンを選ぶポイント（2）本体のサイズや重量はどうか

　折りたたみスマホはその仕組み上どうしてもサイズや重量が大きくなる印象があります。ただ、技術の進化によって、その傾向はかなり小さくなっています。たとえば「Galaxy Z Flip7」は折りたためるのに188gと最近の重量級スマホより軽いです。横折りの「Galaxy Z Fold7」も215g。重さやサイズについては、過度に気にする必要はありません

折りたたみスマホ

イマドキの折りたたみスマホは普通のスマホと大差ない厚みなので驚かされます

折りたたみスマートフォンを選ぶポイント（3）価格　キャリアの販売プログラムも要確認

　折りたたみスマホはまだまだ高価なモデルが中心です。そこでうまく活用したいのが、キャリアの販売プログラムです。2年後の端末返却を前提に、比較的低い負担で新機種を手に入れられますし、2年後の時点ではより優れた折りたたみ機が登場していて、新しい製品に心移りしているのはまず確実だからです。

　次ページでは、編集部がおすすめする折りたたみスマートフォン5製品を紹介します！

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
￥9,999
2
【整備済み品】軽量薄型 ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第10世代Core i5 - メモリ 8GB - SSD 256GB - Webカメラ内蔵 - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - Win11搭載 - MS Office 2021
【整備済み品】軽量薄型 ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第10世代Core i5 - メモリ 8GB - SSD 256GB - Webカメラ内蔵 - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - Win11搭載 - MS Office 2021
￥32,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ AMD Ryzen™ 7 7735HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動17.4時間 重量1.59kg ルナグレー 83K700HAJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ AMD Ryzen™ 7 7735HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動17.4時間 重量1.59kg ルナグレー 83K700HAJP ノートPC
￥119,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
￥98,800
5
NEC LAVIE 国内生産 ノートパソコン 25夏 N15Slim 15.3 型 AMD Ryzen™ 5 7535HS メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動14.6時間 重量1.6kg ルナグレー
NEC LAVIE 国内生産 ノートパソコン 25夏 N15Slim 15.3 型 AMD Ryzen™ 5 7535HS メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動14.6時間 重量1.6kg ルナグレー
￥135,557

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,576
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,390
3
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,091
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥640
5
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,690
6
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,680
7
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,358
8
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
￥999
9
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,645
10
UGREEN LANケーブル CAT8 メッシュLANケーブル カテゴリー8 コネクタ 超光速25Gbps/2000MHz CAT8準拠 イーサネットケーブル 爪折れ防止 シールド モデム ルータ PS3 PS4 Xbox等に対応 1M
UGREEN LANケーブル CAT8 メッシュLANケーブル カテゴリー8 コネクタ 超光速25Gbps/2000MHz CAT8準拠 イーサネットケーブル 爪折れ防止 シールド モデム ルータ PS3 PS4 Xbox等に対応 1M
￥748

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン