16型のノートPCと聞くと、多くの人が「重くて持ち運びには向かない、据え置き用」というイメージを持つはず。ですが、ASUSが放った「Zenbook S16（UM5606GA）」はその常識を鮮やかに塗り替えました。

大画面有機ELの16型でありながら、驚くほどの薄さと1.5kgの軽さを両立。さらに中身は最新の「Ryzen AI 400」シリーズを積み、AI性能も処理能力も妥協なしのハイエンド仕様です。



思わず「デカいのに軽すぎやろ！」と声がでてしまいました。それほど16型でイメージしていた重さを軽々打ち壊してきたんです！