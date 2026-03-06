あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第63回
ASUS「Zenbook S16」
デカいのに軽すぎ！16型ノートPCを毎日持ち歩ける時代きた!! Zenbook S16
2026年03月06日 17時00分更新
16型のノートPCと聞くと、多くの人が「重くて持ち運びには向かない、据え置き用」というイメージを持つはず。ですが、ASUSが放った「Zenbook S16（UM5606GA）」はその常識を鮮やかに塗り替えました。
大画面有機ELの16型でありながら、驚くほどの薄さと1.5kgの軽さを両立。さらに中身は最新の「Ryzen AI 400」シリーズを積み、AI性能も処理能力も妥協なしのハイエンド仕様です。
思わず「デカいのに軽すぎやろ！」と声がでてしまいました。それほど16型でイメージしていた重さを軽々打ち壊してきたんです！
【目次】この記事で書かれていること：
Zenbook S16（UM5606GA）のメリットと注意点
Zenbook S16（UM5606GA）を購入する3つのメリット
1）余裕ある16インチの大画面と重量1.5kgの軽さ
2）最新のRyzen AI 400シリーズがもたらすパワー
3）3K有機EL×120Hz駆動。タッチ操作がAI体験を加速させる
購入時に確認したい2つのポイント
1）薄型筐体ゆえの放熱とグラフィックス性能の限界
2）カメラの描写特性とピントの傾向
