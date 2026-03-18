ノートPCを選ぶときには、派手な性能や新しい機能に目が行きがちですが、実際に長く使うなら「普通に使いやすい1台」でしょう。大きな画面で作業しやすく、キーボードは打ちやすく、必要な端子が揃っている。トラブルがあったときのサポートも充実している。そんな当たり前をきちんと満たすノートPCが、普通の人にとっては実は一番使いやすいんです。

「LAVIE N16 N1655/LAL」は、まさに“無難“と呼びたくなる実用的なノートPCです。16型の大画面、テンキー付きキーボード、充実したインターフェースに加えて光学ドライブまで内蔵。日常用途で困らない要素をしっかり詰め込んだ、日本ブランドのNECパーソナルコンピュータらしい安心の1台です。

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