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NECパーソナルコンピュータ「LAVIE N16 N1655/LAL」

【ザ・無難】でも実用性高し！ 日本ブランドの安心の16型ノートPC

2026年03月18日 17時00分更新

文● ドリまつ／岡本／ASCII　編集● ASCII

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LAVIE N16 N1655/LAL

NECパーソナルコンピュータ「LAVIE N16 N1655/LAL」

　ノートPCを選ぶときには、派手な性能や新しい機能に目が行きがちですが、実際に長く使うなら「普通に使いやすい1台」でしょう。大きな画面で作業しやすく、キーボードは打ちやすく、必要な端子が揃っている。トラブルがあったときのサポートも充実している。そんな当たり前をきちんと満たすノートPCが、普通の人にとっては実は一番使いやすいんです。

　「LAVIE N16 N1655/LAL」は、まさに“無難“と呼びたくなる実用的なノートPCです。16型の大画面、テンキー付きキーボード、充実したインターフェースに加えて光学ドライブまで内蔵。日常用途で困らない要素をしっかり詰め込んだ、日本ブランドのNECパーソナルコンピュータらしい安心の1台です。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

LAVIE N16のメリットと注意点

LAVIE N16を購入する3つのメリット
1）16型の大画面でノートPCでも作業が快適
2）13万円台からとお手頃価格で買いやすい
3）日本メーカーならではの安心感と充実のサポート

購入時に確認したい2つのポイント
1）メモリー構成に注意　8GBは選ばないよう
2）個性は正直薄め　あくまでスタンダードな1台

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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