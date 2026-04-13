「ノートPCを持ち歩くのが苦痛だ」と感じているすべての人に、ぜひ知ってほしい、いや使ってほしいモデルが登場しました。



それがASUSの最新作「Zenbook SORA 14 (UX3407NA)」です。14インチという実用的な画面サイズを維持しながら、重さはわずか990g。1kgを切る軽さでありながら、連続動画再生で約33時間という、うれしい仕様。

このPCが特に刺さるのは、フットワーク軽く動き回るビジネスマンや、毎日PCをキャンパスに持ち歩く学生の方々でしょう。



「満員電車での通勤・通学の負担を少しでも減らしたい、でも画面の広さで妥協したくない」という切実なニーズに、13.3型クラスのコンパクトな筐体に14型画面を詰め込む設計で見事に答えています。

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