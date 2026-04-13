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ASUS「Zenbook SORA 14 (UX3407NA)」
俺が欲しかったノートパソコン！ 990gで丸1日以上戦える「充電器を持たない自由」が最高すぎ！
2026年04月13日 17時00分更新
「ノートPCを持ち歩くのが苦痛だ」と感じているすべての人に、ぜひ知ってほしい、いや使ってほしいモデルが登場しました。
それがASUSの最新作「Zenbook SORA 14 (UX3407NA)」です。14インチという実用的な画面サイズを維持しながら、重さはわずか990g。1kgを切る軽さでありながら、連続動画再生で約33時間という、うれしい仕様。
このPCが特に刺さるのは、フットワーク軽く動き回るビジネスマンや、毎日PCをキャンパスに持ち歩く学生の方々でしょう。
「満員電車での通勤・通学の負担を少しでも減らしたい、でも画面の広さで妥協したくない」という切実なニーズに、13.3型クラスのコンパクトな筐体に14型画面を詰め込む設計で見事に答えています。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
Zenbook SORA 14を購入する3つのメリット
1）1kgを切る超軽量設計と、それを支える高い堅牢性
2）驚異的な「約33時間」の連続動画再生テストをクリア
3）「Snapdragon X2 Elite」がもたらすAI処理能力
購入時に確認したい2つのポイント
1）ARMアーキテクチャによるソフトウェア互換性の懸念
2）プレミアムな価格帯に対し、ディスプレイの仕様が控えめ
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