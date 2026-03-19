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富士通クライアントコンピューティング「FMV Note E WE1-K3」
【予算10万PC】俺ならこれ一択、第13世代Core搭載でメモリーもSSDも十分な富士通ノート
2026年03月19日 17時00分更新
低価格で必要な機能が揃ったPCが欲しい。富士通クライアントコンピューティング「FMV Note E WE1-K3」は、そんな状況の中で現実的な選択肢になる1台です。第13世代Coreプロセッサーを搭載し、16GBメモリーと512GB SSDという十分な構成。
量販店などでの実売価格は14万円台ですが、ポイントやキャンペーンを活用すると実質的に11～12万円程度で購入可能な場合もある機種です。予算10万円でPCを探しているのなら、少し予算を上乗せして、この製品にしてみては？
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【目次】この記事で書かれていること：
FMV Note E WE1-K3を購入する3つのメリット
1）良コスパ構成
2）打ちやすい配列
3）15.6型ノートとしては軽量
購入時に確認したい2つのポイント
1）SDスロット無し
2）リビングと寝室を行き来したりするのに適したサイズ感
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