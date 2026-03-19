低価格で必要な機能が揃ったPCが欲しい。富士通クライアントコンピューティング「FMV Note E WE1-K3」は、そんな状況の中で現実的な選択肢になる1台です。第13世代Coreプロセッサーを搭載し、16GBメモリーと512GB SSDという十分な構成。

量販店などでの実売価格は14万円台ですが、ポイントやキャンペーンを活用すると実質的に11～12万円程度で購入可能な場合もある機種です。予算10万円でPCを探しているのなら、少し予算を上乗せして、この製品にしてみては？

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