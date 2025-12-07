あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第206回
NECパーソナルコンピュータ「LAVIE SOL」
「売れた」Z世代向けWindowsパソコン、コスパの不満も軽減、これなら心配なく買える！
2025年12月07日 17時00分更新
Z世代向けノートPCの話になると、やっぱり最初に思い浮かぶのが「LAVIE SOL」です。学生のリアルな声を拾ったYouTube企画から生まれ、実際に売れたモデルとしてけっこう話題になりました。
軽くて、デザインもよくて、カバンに入れてもストレスがない。ああ、こういうのを待ってたんだよな……というちょうどいいサイズ感がウケたのも納得です。
とはいえ、初期モデルにはどうしても弱点がありました。それが「20万円前後なのにCPUの世代が古い」というポイント。普段使いなら問題ないけれど、パソコン編集者としては不満がありました。ですが、今回「LAVIE SOL」（2025年モデル）は最新世代のCore Ultra 200Vシリーズを搭載したCopilot+ PCとして戻ってきました。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）軽くて静かで長時間。学生生活にちゃんとハマる万能スペック
2）CPU問題がついに解消。性能×AIで価格に見合うモデルに
3）ケースの種類、CTOカスタムなど“自分のPC感”を楽しめる設計
購入時に注意したいポイント
1）下位構成はメモリー不足が見えやすい。16GBはほぼ必須
