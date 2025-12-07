Z世代向けノートPCの話になると、やっぱり最初に思い浮かぶのが「LAVIE SOL」です。学生のリアルな声を拾ったYouTube企画から生まれ、実際に売れたモデルとしてけっこう話題になりました。

軽くて、デザインもよくて、カバンに入れてもストレスがない。ああ、こういうのを待ってたんだよな……というちょうどいいサイズ感がウケたのも納得です。

とはいえ、初期モデルにはどうしても弱点がありました。それが「20万円前後なのにCPUの世代が古い」というポイント。普段使いなら問題ないけれど、パソコン編集者としては不満がありました。ですが、今回「LAVIE SOL」（2025年モデル）は最新世代のCore Ultra 200Vシリーズを搭載したCopilot+ PCとして戻ってきました。