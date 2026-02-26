ノートPCを選ぶとき、もちろんパフォーマンスも重要ですが、なにより大事なのは軽さとバッテリー持ちではないでしょうか。いくら性能が高くても、重くてカバンの中で主張しすぎるようでは毎日持ち歩くのも一苦労。さらに、外出先でバッテリー残量を気にし続けるのもストレスですよね。

今回紹介する「FMV Note U（FMV UQ-L1）」は、その2点を突き詰めた1台。800g台後半という軽量ボディーに、動画再生約26時間というスタミナ。重量とバッテリーで選ぶなら、これしかないと言えるほどの完成度です。