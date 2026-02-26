あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第57回
富士通クライアントコンピューティング「FMV Note U（FMV UQ-L1）」
めちゃ軽い＆バッテリー長持ち王な富士通のノートパソコン 動画を丸一日流しっぱでも大丈夫
2026年02月26日 17時00分更新
ノートPCを選ぶとき、もちろんパフォーマンスも重要ですが、なにより大事なのは軽さとバッテリー持ちではないでしょうか。いくら性能が高くても、重くてカバンの中で主張しすぎるようでは毎日持ち歩くのも一苦労。さらに、外出先でバッテリー残量を気にし続けるのもストレスですよね。
今回紹介する「FMV Note U（FMV UQ-L1）」は、その2点を突き詰めた1台。800g台後半という軽量ボディーに、動画再生約26時間というスタミナ。重量とバッテリーで選ぶなら、これしかないと言えるほどの完成度です。
【目次】この記事で書かれていること：
FMV UQ-L1を購入する3つのメリット
1）800g台なのに14型の大画面
2）パワフルCPU搭載でCopilot+ PC対応
3）富士通ブランドの安心感
購入時に確認したい2つのポイント
1）Snapdragon＆ARM版Windowsの互換性問題
2）価格は若干高価な印象も
