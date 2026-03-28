「そろそろメインPCを買い替えたいけれど、妥協はしたくない」。そんな風に考えているWindowsユーザーの皆さん、お待たせしました。



今回ご紹介する「Yoga Pro 7i Gen 11 Aura Edition」は、まさに「今、手に入る最高の一台」と呼ぶにふさわしい仕上がりです！

正直なところ、クリエイティブな作業をするならMacBook Pro一択、という時代もありました。しかし、このモデルの登場でその常識は覆されるかもしれません。



CPUには次世代チップのCore Ultra シリーズ3を搭載。インテル製CPUの最上級グレードを採用しているだけでなく、ディスプレー、メモリー、ストレージに至るまで、文字通り「いいパーツ」が惜しみなく詰め込まれています！