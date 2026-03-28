あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第82回
レノボ「Yoga Pro 7i Gen 11 Aura Edition」
俺ならMacBook Proよりこっち！いいパーツ全部入りのWindowsノートパソコン「Lenovo Yoga Pro」
2026年03月28日 17時00分更新
「そろそろメインPCを買い替えたいけれど、妥協はしたくない」。そんな風に考えているWindowsユーザーの皆さん、お待たせしました。
今回ご紹介する「Yoga Pro 7i Gen 11 Aura Edition」は、まさに「今、手に入る最高の一台」と呼ぶにふさわしい仕上がりです！
正直なところ、クリエイティブな作業をするならMacBook Pro一択、という時代もありました。しかし、このモデルの登場でその常識は覆されるかもしれません。
CPUには次世代チップのCore Ultra シリーズ3を搭載。インテル製CPUの最上級グレードを採用しているだけでなく、ディスプレー、メモリー、ストレージに至るまで、文字通り「いいパーツ」が惜しみなく詰め込まれています！
【目次】この記事で書かれていること：
Yoga Pro 7i Gen 11 Aura Editionのメリットと注意点
Yoga Pro 7i Gen 11 Aura Editionを購入する3つのメリット
1）最高峰のCPUとGPU、そして「Lenovo X Power」が織りなす圧倒的な作業環境
2）Yoga Pen Gen 2でタッチパッドが板タブ代わりに
3）メモリー32GB／ストレージ1TBで余裕ある作業環境
購入時に確認したい2つのポイント
1）購入時の構成がすべてを決める
2）ゲーミングノートも視野に入る価格帯
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