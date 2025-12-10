ノートPCを持ち歩いて、カフェで資料を作ったり、学校で勉強に使ったりする。そんな姿に憧れる学生さんや若い社会人の方は多いと思います。でも、持ち運びを重視した1kg以下の軽いモバイルノートは高価な製品が中心です。

でも、HP「OmniBook 7 Aero 13-bg」は違います。約11万円の価格でありながら、性能は十分以上。「あ、これでいいじゃん」、そんな感想を持った製品です。

高性能なCPU（Ryzen AI 5）を積んだCopilot＋ PC対応モデルで最新のAI機能を使えるマシンなのに、約11万円で手に入る。来年、大学生になる学生でも、初めての社会人にもオススメなAI PC。それがOmniBook 7 Aero 13-bgです。