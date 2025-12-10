このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第207回

日本HP「OmniBook 7 Aero 13-bg」

1kg切りで性能も◎なモバイルノートが約11万円　MacBookじゃなくてWindowsならこれを買え

2025年12月10日 19時35分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

OmniBook 7 Aero 13-bg

　ノートPCを持ち歩いて、カフェで資料を作ったり、学校で勉強に使ったりする。そんな姿に憧れる学生さんや若い社会人の方は多いと思います。でも、持ち運びを重視した1kg以下の軽いモバイルノートは高価な製品が中心です。

　でも、HP「OmniBook 7 Aero 13-bg」は違います。約11万円の価格でありながら、性能は十分以上。「あ、これでいいじゃん」、そんな感想を持った製品です。

　高性能なCPU（Ryzen AI 5）を積んだCopilot＋ PC対応モデルで最新のAI機能を使えるマシンなのに、約11万円で手に入る。来年、大学生になる学生でも、初めての社会人にもオススメなAI PC。それがOmniBook 7 Aero 13-bgです。

【目次】この記事で書かれていること：

「OmniBook 7 Aero 13-bg」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）Ryzen AI搭載でCopilot＋ PCとして最安クラス
2）約970gと1kgアンダーで日常的に持ち運べる
3）自然な配列の日本語キーボード、端子類の充実

購入時に注意したいポイント
1）バッテリー持ちはほどほど。長時間動作重視だと注意
2）デザイン・質感は実用重視

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン