あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第207回
日本HP「OmniBook 7 Aero 13-bg」
1kg切りで性能も◎なモバイルノートが約11万円 MacBookじゃなくてWindowsならこれを買え
2025年12月10日 19時35分更新
ノートPCを持ち歩いて、カフェで資料を作ったり、学校で勉強に使ったりする。そんな姿に憧れる学生さんや若い社会人の方は多いと思います。でも、持ち運びを重視した1kg以下の軽いモバイルノートは高価な製品が中心です。
でも、HP「OmniBook 7 Aero 13-bg」は違います。約11万円の価格でありながら、性能は十分以上。「あ、これでいいじゃん」、そんな感想を持った製品です。
高性能なCPU（Ryzen AI 5）を積んだCopilot＋ PC対応モデルで最新のAI機能を使えるマシンなのに、約11万円で手に入る。来年、大学生になる学生でも、初めての社会人にもオススメなAI PC。それがOmniBook 7 Aero 13-bgです。
【目次】この記事で書かれていること：
「OmniBook 7 Aero 13-bg」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）Ryzen AI搭載でCopilot＋ PCとして最安クラス
2）約970gと1kgアンダーで日常的に持ち運べる
3）自然な配列の日本語キーボード、端子類の充実
購入時に注意したいポイント
1）バッテリー持ちはほどほど。長時間動作重視だと注意
2）デザイン・質感は実用重視
この連載の記事
-
第206回
PCパーツ安っす！フルHDモニター付きのPCケースが2万円ちょいは即ポチレベル
-
第205回
スマホ俺は即買い！物理キーボードの満足感溢れたスマホが萌え過ぎる
-
第204回
PC「売れた」Z世代向けWindowsパソコン、コスパの不満も軽減、これなら心配なく買える！
-
第203回
トピックス指にはめるG-SHOCK登場！ガチャガチャじゃない「本物」
-
第202回
スマホ【売れ筋】激重ゲームも超快適で7万円台8.8型タブレットはヤバすぎ
-
第201回
PC“普通の人”に便利すぎるゲーミングモニターが安くて買い 普段使い＆PCゲームを両立できる！
-
第200回
PCパーツ別れるの？ 片側のみの使用も可能でマウス操作が広く取れる分離型ゲーミングキーボードを試してみた
-
第199回
ウェアラブル俺ならApple Watchよりこっち！ 1回充電で21日間バッテリー持ちだけじゃない魅力を紹介
-
第198回
iPhoneたとえ売れてなくてもこれこそ史上最高、至高のiPhone！ 俺が「iPhone Air」をそう言える理由教えます
-
第197回
AVおもちゃじゃなかった！ 本物のプロ仕様レコーダー 圧倒的なビルドクオリティと機能性にため息
- この連載の一覧へ