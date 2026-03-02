あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第60回
マウスコンピューター「mouse X4-I5U01SR-A」
ノートパソコン買うならこれで十分！ コスパ安くて軽くて実用的な14型
2026年03月02日 17時00分更新
ノートパソコンを選ぶとき、「とにかく軽くて高性能なものがほしい」という人もいれば、「普段使いにちょうどいい、価格と性能のバランスが取れたモデルがほしい」という人もいるはずです。今回紹介するのは、そんな“ちょうどいい”を求める人に刺さる1台。マウスコンピューターの14型モバイルノートパソコン「mouse X4-I5U01SR-A」です。
「最新・最強スペック」ではないけれど、「ちゃんと使える」「ちゃんと持ち運べる」「ちゃんとリーズナブル」。そんな現実的な選択肢として、mouse X4-I5U01SR-Aは非常に魅力的な1台だと感じました。ここからは、実際に購入するメリットを具体的に見ていきます。
【目次】この記事で書かれていること：
mouse X4-I5U01SR-Aを購入する3つのメリット
1）14型なのに約1.09kg。軽さと画面サイズのバランスが絶妙
2）安心感のあるインテル製CPU搭載
3）フルサイズHDMI搭載。端子がしっかり揃っている
購入時に確認したい2つのポイント
1）良くも悪くも“普通”。尖った個性はない
2）キーボード配列にややクセあり
