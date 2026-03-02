ノートパソコンを選ぶとき、「とにかく軽くて高性能なものがほしい」という人もいれば、「普段使いにちょうどいい、価格と性能のバランスが取れたモデルがほしい」という人もいるはずです。今回紹介するのは、そんな“ちょうどいい”を求める人に刺さる1台。マウスコンピューターの14型モバイルノートパソコン「mouse X4-I5U01SR-A」です。

「最新・最強スペック」ではないけれど、「ちゃんと使える」「ちゃんと持ち運べる」「ちゃんとリーズナブル」。そんな現実的な選択肢として、mouse X4-I5U01SR-Aは非常に魅力的な1台だと感じました。ここからは、実際に購入するメリットを具体的に見ていきます。