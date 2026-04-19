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デル・テクノロジーズ「XPS 16（DA16260）」

俺ならMacBook Proよりこっち！軽さ・電池持ち・完成度で選ぶ「XPS 16」がかなりいい

2026年04月19日 17時00分更新

文● イチ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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デル・テクノロジーズ「XPS 16（DA16260）」

　「仕事で使う高性能なノートPC」を探すと、どうしてもMacBook Proが筆頭に上がりがちですよね。たしかにMacは素晴らしい。でも、Windows派のクリエイターやビジネスパーソンにとって、それに代わる「これだ！」という決定版は意外と少ないものです。

　そんな中、デルのフラッグシップ「XPS 16（DA16260）」はそんな強敵に対抗馬となります。なんとCPUに最新のCore Ultra X7 358Hを搭載！

　このH型番（高性能モデル）というだけで、パワーを重視する層ならピンとくるはず。ハイエンドクラス of 処理能力を持ちながら、AI処理専用のNPUを内蔵したことで、最新のCopilot+ PCとしてのポテンシャルも備えています。

　もちろん単にスペックが高いだけではありません。削り出しアルミの美しい質感、未来的なキーボードデザイン、そして驚くべき薄さと軽さ。Windowsの王道とも呼べる仕上がりで、まさに今の時代のプロフェッショナルが持つべき一台に仕上がっています。

【目次】この記事で書かれていること：

XPS 16（DA16260）のメリットと注意点

XPS 16（DA16260）を購入する3つのメリット
1）高性能と省電力の絶妙なバランス！最新Core Ultraがもたらす革新
2）16インチの常識を覆す！驚異のスタミナで外作業も怖くない
3）「大画面＝重い」の常識を解く、薄型・軽量パッケージ

購入時に確認したい2つのポイント
1）16型としてはかなり割り切ったポート類
2）構成の自由度が限定的

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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