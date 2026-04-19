「仕事で使う高性能なノートPC」を探すと、どうしてもMacBook Proが筆頭に上がりがちですよね。たしかにMacは素晴らしい。でも、Windows派のクリエイターやビジネスパーソンにとって、それに代わる「これだ！」という決定版は意外と少ないものです。

そんな中、デルのフラッグシップ「XPS 16（DA16260）」はそんな強敵に対抗馬となります。なんとCPUに最新のCore Ultra X7 358Hを搭載！



このH型番（高性能モデル）というだけで、パワーを重視する層ならピンとくるはず。ハイエンドクラス of 処理能力を持ちながら、AI処理専用のNPUを内蔵したことで、最新のCopilot+ PCとしてのポテンシャルも備えています。

もちろん単にスペックが高いだけではありません。削り出しアルミの美しい質感、未来的なキーボードデザイン、そして驚くべき薄さと軽さ。Windowsの王道とも呼べる仕上がりで、まさに今の時代のプロフェッショナルが持つべき一台に仕上がっています。