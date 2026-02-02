毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第154回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
今週発売の『ドラゴンクエストVII Reimagined』が1位！『仁王３』も3位にランクイン【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、今週発売のスクウェア・エニックスの『ドラゴンクエストVII Reimagined』が1位！ 2位はValveの無料ゲーム『Counter-Strike 2』が、3位は同じく今週発売のコーエーテクモゲームスの『仁王３』がランクインしている。
新作タイトルとしては、4位にThe Game Bakersのサバイバルクライミングゲーム『Cairn』が登場。ユーザー評価も非常に好評となっている。また、ついに発売されたバンダイナムコエンターテインメントの『コードヴェインII』が6位に。さらに、2月27日発売予定の『バイオハザード レクイエム』が7位にランクインしている点も注目だ。
そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。
※2026年2月2日10時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『ドラゴンクエストVII Reimagined』
●スクウェア・エニックス
●2026年2月6日発売予定
●通常版：8778円
デジタルデラックス版：1万978円（★）
★アドバンスドアクセスで2月4日からプレイ可能。
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2499860/VII_Reimagined/
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
℗ SUGIYAMA KOBO
2.『Counter-Strike 2』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
3.『仁王３』
●コーエーテクモゲームス
●2026年2月6日発売予定
●通常版：9680円
Digital Deluxe Edition：1万5180円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3681010/3/
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
4.『Cairn』
●The Game Bakers
●発売中
●3060円（2月13日まで10％オフ、以降は3400円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1588550/Cairn/
© The Game Bakers 2026
5.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
6.『コードヴェインII（CODE VEIN II）』
●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●8910円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2362060/CODE_VEIN_II/
CODE VEIN™II & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
7.『バイオハザード レクイエム』
●カプコン
●2026年2月27日発売予定
●通常版：8990円
デラックスエディション：9990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3764200/BIOHAZARD_requiem/
©CAPCOM
8.『デッドバイデイライト』
●Behaviour Interactive
●発売中
●792円（2月11日まで60％オフ、以降は1980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/
© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.
9.『鳴潮（Wuthering Waves）』
●KURO GAMES
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3513350/Wuthering_Waves/
Copyright ©KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.
10.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
