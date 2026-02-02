今週のSteam売り上げランキングは、今週発売のスクウェア・エニックスの『ドラゴンクエストVII Reimagined』が1位！ 2位はValveの無料ゲーム『Counter-Strike 2』が、3位は同じく今週発売のコーエーテクモゲームスの『仁王３』がランクインしている。

新作タイトルとしては、4位にThe Game Bakersのサバイバルクライミングゲーム『Cairn』が登場。ユーザー評価も非常に好評となっている。また、ついに発売されたバンダイナムコエンターテインメントの『コードヴェインII』が6位に。さらに、2月27日発売予定の『バイオハザード レクイエム』が7位にランクインしている点も注目だ。

そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。

※2026年2月2日10時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『ドラゴンクエストVII Reimagined』

●スクウェア・エニックス

●2026年2月6日発売予定

●通常版：8778円

デジタルデラックス版：1万978円（★）

★アドバンスドアクセスで2月4日からプレイ可能。

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2499860/VII_Reimagined/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO

2.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

3.『仁王３』

●コーエーテクモゲームス

●2026年2月6日発売予定

●通常版：9680円

Digital Deluxe Edition：1万5180円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3681010/3/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

4.『Cairn』

●The Game Bakers

●発売中

●3060円（2月13日まで10％オフ、以降は3400円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1588550/Cairn/

© The Game Bakers 2026

5.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

6.『コードヴェインII（CODE VEIN II）』

●バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●8910円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2362060/CODE_VEIN_II/

CODE VEIN™II & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

7.『バイオハザード レクイエム』

●カプコン

●2026年2月27日発売予定

●通常版：8990円

デラックスエディション：9990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3764200/BIOHAZARD_requiem/

©CAPCOM

8.『デッドバイデイライト』

●Behaviour Interactive

●発売中

●792円（2月11日まで60％オフ、以降は1980円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/

© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

9.『鳴潮（Wuthering Waves）』

●KURO GAMES

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3513350/Wuthering_Waves/

Copyright ©KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.

10.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●4990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM