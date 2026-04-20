今週のSteam売り上げランキングは、カプコンのSFアクション・アドベンチャー『プラグマタ』が1位を獲得！ 2位にはValveの基本無料ゲーム『カウンターストライク2』、3位にはKraken Express開発、同社とPocketpair発売の新作オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Windrose / ウィンドローズ』【早期アクセスゲーム】が初登場している。

そのほか、『オーバーウォッチ』や『星の翼』など、新シーズンや新たなコラボレーションが始まっている基本無料ゲームも要チェックだ。ランキングの詳細は下記を確認してほしい。

※2026年4月20日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『プラグマタ』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3357650/PRAGMATA/

©CAPCOM

PRAGMATA is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

2.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

3.『Windrose / ウィンドローズ』【早期アクセスゲーム】

●Kraken Express／Pocketpair

●発売中

●3060円（4月22日まで10％オフ、以降は3400円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3041230/Windrose/

© Kraken Express

Windrose uses Unreal® Engine. Unreal® is a registered trademark or trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere.



Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2026, Epic Games, Inc. All rights reserved.

4.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2026 Electronic Arts Inc.

5.『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】

●Mega Crit

●発売中

●2800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2868840/Slay_the_Spire_2/

©2026 MegaCrit, LLC.

6.『オーバーウォッチ』

●ブリザード・エンターテイメント

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2357570/_/

© 2026 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. OverwatchおよびBlizzard Entertainmentは、米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。

7.『星の翼』

●盛天游戏

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2764370/_/

© Wuhan Shengtian Game Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

8.『ギルティギア ストライブ（GUILTY GEAR -STRIVE-）』

●アークシステムワークス

●発売中

●1995円（2026年4月23日まで50％オフ、以降は3990円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1384160/GUILTY_GEAR_STRIVE/

© ARC SYSTEM WORKS

9.『VRChat』【早期アクセスゲーム】

●VRChat

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/438100/VRChat/

Copyright © 2025 VRChat Inc.

10.『紅の砂漠』

●Pearl Abyss

●発売中

●9680円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3321460/_/

Copyright © Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.