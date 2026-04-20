毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第164回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
ついに発売された『プラグマタ』が1位に！新作タイトル『ウィンドローズ』も3位に初登場【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、カプコンのSFアクション・アドベンチャー『プラグマタ』が1位を獲得！ 2位にはValveの基本無料ゲーム『カウンターストライク2』、3位にはKraken Express開発、同社とPocketpair発売の新作オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Windrose / ウィンドローズ』【早期アクセスゲーム】が初登場している。
そのほか、『オーバーウォッチ』や『星の翼』など、新シーズンや新たなコラボレーションが始まっている基本無料ゲームも要チェックだ。ランキングの詳細は下記を確認してほしい。
※2026年4月20日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『プラグマタ』
●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3357650/PRAGMATA/
©CAPCOM
PRAGMATA is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
2.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
3.『Windrose / ウィンドローズ』【早期アクセスゲーム】
●Kraken Express／Pocketpair
●発売中
●3060円（4月22日まで10％オフ、以降は3400円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3041230/Windrose/
© Kraken Express
Windrose uses Unreal® Engine. Unreal® is a registered trademark or trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere.
Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2026, Epic Games, Inc. All rights reserved.
4.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2026 Electronic Arts Inc.
5.『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】
●Mega Crit
●発売中
●2800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2868840/Slay_the_Spire_2/
©2026 MegaCrit, LLC.
6.『オーバーウォッチ』
●ブリザード・エンターテイメント
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2357570/_/
© 2026 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. OverwatchおよびBlizzard Entertainmentは、米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。
7.『星の翼』
●盛天游戏
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2764370/_/
© Wuhan Shengtian Game Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
8.『ギルティギア ストライブ（GUILTY GEAR -STRIVE-）』
●アークシステムワークス
●発売中
●1995円（2026年4月23日まで50％オフ、以降は3990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1384160/GUILTY_GEAR_STRIVE/
© ARC SYSTEM WORKS
9.『VRChat』【早期アクセスゲーム】
●VRChat
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/438100/VRChat/
Copyright © 2025 VRChat Inc.
10.『紅の砂漠』
●Pearl Abyss
●発売中
●9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3321460/_/
Copyright © Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.
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