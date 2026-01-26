毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第153回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『Counter-Strike 2』が1位！キャラクタークリエイターデモが配信中の『コードヴェインII』がランク急上昇【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、Valveの『Counter-Strike 2』が1位に！ 2位はキャラクターを作成できたり、フォトモードが試せる体験版「CHARACTER CREATOR DEMO」が配信されたバンダイナムコエンターテインメントの『コードヴェインII』がランクイン。3位にはEAの『エーペックスレジェンズ』が登場している。
新作タイトルとしては、6位にコーエーテクモゲームスのダーク戦国アクションRPG『仁王３』、8位に1月22日に配信されたセガの無料プレイゲーム『プロサッカークラブをつくろう！』、10位に日本がコースとして登場するXbox Game Studiosのレースゲーム『Forza Horizon 6』がランクインしている。
そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。
※2026年1月26日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『Counter-Strike 2』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
2.『コードヴェインII（CODE VEIN II）』
●バンダイナムコエンターテインメント
●1月30日発売予定
●通常版：8910円
Deluxe Edition：1万1550円★
Ultimate Edition：1万2650円★
★アドバンスドアクセスで1月27日よりプレイ可能。
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2362060/CODE_VEIN_II/
CODE VEIN™II & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
3.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
4.『ドラゴンクエストVII Reimagined』
●スクウェア・エニックス
●2月6日発売予定
●通常版：8778円
デジタルデラックス版：1万978円（★）
★アドバンスドアクセスで2月4日からプレイ可能。
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2499860/VII_Reimagined/
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
℗ SUGIYAMA KOBO
5.『シャドウバース ワールズ ビヨンド（Shadowverse: Worlds Beyond）』
●Cygames
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/
©Cygames, Inc.
6.『仁王３』
●コーエーテクモゲームス
●2月6日発売予定
●通常版：9680円
Digital Deluxe Edition：1万5180円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3681010/3/
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
7.『プロサッカークラブをつくろう！』
●セガ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3271000/_/
© 2026 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / © J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / ©JFA ©2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo, the 3-Stripes mark, Predator, F50, Y-3 and Climacool are trademarks of adidas, used with permission./ ©SEGA
8.『EA SPORTS FC™ 26』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●3920円（2026年1月30日2時まで60％オフ、以降は9800円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3405690/EA_SPORTS_FC_26/
© 2025 Electronic Arts Inc.Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, the EA SPORTS FC logo, Frostbite, the Frostbite logo, Football Ultimate Team, and Ultimate Team are trademarks of Electronic Arts Inc.
9.『真・三國無双 ORIGINS』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2384580/_ORIGINS/
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
10.『Forza Horizon 6』
●Xbox Game Studios
●5月19日発売予定
●通常版：9800円
Deluxe Edition：1万4000円
Premium Edition：1万6800円★
★アドバンスドアクセスで5月15日からプレイ可能。
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2483190/Forza_Horizon_6/
© Microsoft 2026
