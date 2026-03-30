毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第161回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『Winning Post 10 2026』や『流星のロックマン パーフェクトコレクション』など新作がランクイン！無料プレイゲームも強し【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、Valveの基本プレイ無料の『カウンターストライク2』が1位、2位にはEAの『エーペックスレジェンズ』、3位にはMega Critの『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】と先週と同じタイトルが続く。
新作タイトルとしては、6位にコーエーテクモゲームスの競売シミュレーションゲーム最新作『Winning Post 10 2026』が、7位にカプコンの『流星のロックマン パーフェクトコレクション』が登場している。そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。
※2026年3月30日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
2.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2026 Electronic Arts Inc.
3.『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】
●Mega Crit
●発売中
●2800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2868840/Slay_the_Spire_2/
©2026 MegaCrit, LLC.
4.『紅の砂漠』
●Pearl Abyss
●発売中
●9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3321460/_/
Copyright © Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.
5.『七つの大罪：Origin』
●Netmarble
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3679080/Origin/
©NS,K/TSDSRP,M ©NS,K/TSDSDJP,TX ©NS,K/TSDSFKAP ©Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.
6.『Winning Post 10 2026』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●1万780円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3839710/Winning_Post_10_2026/
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
7.『流星のロックマン パーフェクトコレクション』
●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3500390/_/
©CAPCOM
Mega Man Star Force is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
8.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
9.『ウマ娘 プリティーダービー』
●Cygames
●発売中
●無料プレイ円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3564400/_/
© Cygames, Inc.
10.『バイオハザード レクイエム』
●カプコン
●発売中
●8990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3764200/BIOHAZARD_requiem/
©CAPCOM
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