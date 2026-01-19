今週のSteam売り上げランキングは、EAの『エーペックスレジェンズ』が1位を獲得！ 2位は本日の日付を越えた深夜にセール終了となるStudio Wildcard,／Snail Games USAの『ARK: Survival Ascended』が、3位は2月6日（アドバンスアクセスで2月4日）発売のスクウェア・エニックスの『ドラゴンクエストVII Reimagined』がランクインしている。

そのほかの注目タイトルは、5位のコーエーテクモゲームスの『真・三國無双 ORIGINS』。1月22日に配信予定の大型DLC「夢幻の四英傑」が予約受付中なので、それにともない順位が上がってきたと思われる。

10位の『魔法少女ノ魔女裁判』は、2位の『ARK～』同様本日の日付を越えた深夜3時ごろにセール終了なので、お見逃しなく。ランキングの詳細は、下記を確認のこと。

※2026年1月19日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

2.『ARK: Survival Ascended』【早期アクセスゲーム】

●Studio Wildcard,／Snail Games USA

●発売中

●3380円（2026年1月20日3時ごろまで50％オフ、以降は6760円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2399830/ARK_Survival_Ascended/

©2024 Wildcard Properties LLC. Published by Studio Wildcard. Developed by Studio Wildcard. ARK: Survival Ascended is a trademark of Studio Wildcard. All rights reserved.



TM & ©2024 SCG Power Rangers LLC and Hasbro. Power Rangers and all related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are the exclusive property of SCG Power Rangers LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

3.『ドラゴンクエストVII Reimagined』

●スクウェア・エニックス

●2026年2月6日発売予定

●通常版：8778円

デジタルデラックス版：1万978円（★）

★アドバンスドアクセスで2月4日からプレイ可能。

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2499860/VII_Reimagined/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO

4.『鳴潮（Wuthering Waves）』

●KURO GAMES

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3513350/Wuthering_Waves/

Copyright ©KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.

5.『真・三國無双 ORIGINS』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●9680円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2384580/_ORIGINS/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

6.『シャドウバース ワールズ ビヨンド（Shadowverse: Worlds Beyond）』

●Cygames

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/

©Cygames, Inc.

7.『EA SPORTS FC™ 26』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●3920円（2026年1月30日2時まで60％オフ、以降は9800円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3405690/EA_SPORTS_FC_26/

© 2025 Electronic Arts Inc.Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, the EA SPORTS FC logo, Frostbite, the Frostbite logo, Football Ultimate Team, and Ultimate Team are trademarks of Electronic Arts Inc.

8.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

9.『ARC Raiders』

●Embark Studios

●発売中

●6000円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1808500/ARC_Raiders/

ARC RAIDERS © 2025 Embark Studios AB. ARC RAIDERS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. NEXON trademark and logo are trademarks or registered trademarks of NXC Corporation. © 2025 Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal, Unreal Engine and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the U.S. Patent and Trademark Office and elsewhere.

10.『魔法少女ノ魔女裁判』

●Re,AER／CIRCLE LINE GAMES

●発売中

●2800円（2026年1月20日3時ごろまで20％オフ、以降は3500円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3101040/_/

©2024 Re,AER LLC./ Acacia

Chinese regions: Licensed to and published by CIRCLE LINE GAMES