今週のSteam売り上げランキングは、Valveの基本プレイ無料の『カウンターストライク2』が先週に続き1位に。2位はEAの基本プレイ無料の『エーペックスレジェンズ』、3位はスクウェア・エニックスの『ドラゴンクエストVII Reimagined』がランクインしている。
新作タイトルとしては、10位に、のんびりと田園生活を体験できるSeed Sparkle Labの早期アクセスゲーム『スターサンド・アイランド』が登場。2月26日までリリースセールで30％オフとなっているので、要チェックだ。そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。
※2026年2月16日10時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
1.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
2.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2026 Electronic Arts Inc.
3.『ドラゴンクエストVII Reimagined』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●通常版：8778円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2499860/VII_Reimagined/
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
℗ SUGIYAMA KOBO
4.『仁王３』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●通常版：9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3681010/3/
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
5.『バイオハザード レクイエム』
●カプコン
●2026年2月27日発売予定
●通常版：8990円
デラックスエディション：9990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3764200/BIOHAZARD_requiem/
©CAPCOM
6.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●2495円（2026年2月24日まで50％オフ。以降は4990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
7.『鳴潮（Wuthering Waves）』
●KURO GAMES
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3513350/Wuthering_Waves/
Copyright ©KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.
8.『オーバーウォッチ』
●ブリザードエンターテイメント
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2357570/_/
© 2026 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. OverwatchおよびBlizzard Entertainmentは、米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。
9.『ハートピアスローライフ』
●XD
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4025700/_/
© XD Entertainment Co., Ltd.
10.『スターサンド・アイランド』【早期アクセスゲーム】
●Seed Sparkle Lab
●発売中
●4620円（2026年2月26日までリリースセールで30％オフ、以降は6600円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2966320/_/
© Seed Sparkle Lab
