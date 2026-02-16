毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第156回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

『カウンターストライク2』と『エーペックスレジェンズ』が1・2トップ！【Steamランキング】

文●ミヤザキ／ASCII

　今週のSteam売り上げランキングは、Valveの基本プレイ無料の『カウンターストライク2』が先週に続き1位に。2位はEAの基本プレイ無料の『エーペックスレジェンズ』、3位はスクウェア・エニックスの『ドラゴンクエストVII Reimagined』がランクインしている。

　新作タイトルとしては、10位に、のんびりと田園生活を体験できるSeed Sparkle Labの早期アクセスゲーム『スターサンド・アイランド』が登場。2月26日までリリースセールで30％オフとなっているので、要チェックだ。そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。

※2026年2月16日10時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』

●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2026 Electronic Arts Inc.

3.『ドラゴンクエストVII Reimagined』

●スクウェア・エニックス
●発売中
●通常版：8778円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2499860/VII_Reimagined/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
℗ SUGIYAMA KOBO

4.『仁王３』

●コーエーテクモゲームス
●発売中
●通常版：9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3681010/3/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

5.『バイオハザード レクイエム』

●カプコン
●2026年2月27日発売予定
●通常版：8990円
　デラックスエディション：9990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3764200/BIOHAZARD_requiem/

©CAPCOM

6.『ストリートファイター6』

●カプコン
●発売中
●2495円（2026年2月24日まで50％オフ。以降は4990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

7.『鳴潮（Wuthering Waves）』

●KURO GAMES
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3513350/Wuthering_Waves/

Copyright ©KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.

8.『オーバーウォッチ』

●ブリザードエンターテイメント
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2357570/_/

© 2026 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. OverwatchおよびBlizzard Entertainmentは、米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。

9.『ハートピアスローライフ』

●XD
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4025700/_/

© XD Entertainment Co., Ltd.

10.『スターサンド・アイランド』【早期アクセスゲーム】

●Seed Sparkle Lab
●発売中
●4620円（2026年2月26日までリリースセールで30％オフ、以降は6600円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2966320/_/

© Seed Sparkle Lab

