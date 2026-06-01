毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第169回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『Forza Horizon 6』がまだまだ人気で1位！40周年セール中の『DQ VII Re』や『DQ I＆II』もランクイン【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、Xbox Game Studiosのオープンワールド ドライビング アドベンチャー『Forza Horizon 6』が今回も1位！ 2位にはValveの基本プレイ無料のマルチプレイシューター『カウンターストライク2』が、3位にはGrinding Gear Gamesの『パス・オブ・エグザイル』がランクインしている。『パス・オブ・エグザイル』は6月5日までフリープレイも実施している。
新作タイトルとしては、4位にNugem Studio／Tesseract Studioによるドット絵が可愛い“超小型放置RPG”『タスクバーヒーロー』が登場。7位の『ドラゴンクエストVII Reimagined』と9位の『ドラゴンクエストI＆II』は、セールがまもなく終了するのでお見逃しなく。そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。
※2026年6月1日17時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『Forza Horizon 6』
●Xbox Game Studios
●発売中
●9800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2483190/Forza_Horizon_6/
© Microsoft 2026
2.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
3.『パス・オブ・エグザイル（Path of Exile 2）』【早期アクセスゲーム】
●Grinding Gear Games
●発売中
●2321円（50％オフ、以降は4642円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/
© 2006 - 2026 Grinding Gear Games
4.『タスクバーヒーロー』
●Nugem Studio
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3678970/_/
Copyright © Nugem Studio Co.,Ltd. All rights reserved
5.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
6.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2026 Electronic Arts Inc.
7.『ドラゴンクエストVII Reimagined』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●6583円（2026年6月3日まで25％オフ、以降は8778円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2499860/VII_Reimagined/
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
℗ SUGIYAMA KOBO
8.『007 ファーストライト』
●IO Interactive
●発売中
●8910円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3768760/007/
007 FIRST LIGHT (source code and other software and certain audiovisuals only) © 2026 IOI. 007 FIRST LIGHT (audiovisuals), 007 FIRST LIGHT, JAMES BOND, and related James Bond copyrights and trademarks authorized for use by IOI under license from Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., exclusive licensee of London Operations LLC. © 2026 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Developed in association with Delphi Interactive LLC. Published by IO Interactive A/S. IO INTERACTIVE and the IOI logo are trademarks or registered trademarks of IO Interactive A/S. All rights reserved. Glacier © IO Interactive A/S.
9.『ドラゴンクエストI＆II』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●5374円（2026年6月3日まで30％オフ、以降は7678円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2893570/III/
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX,
© SUGIYAMA KOBO,
℗ SUGIYAMA KOBO
10.『サブノーティカ２』【早期アクセスゲーム】
●Unknown Worlds Entertainment
●発売中
●3370円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1962700/2/
© 2026 Unknown Worlds Entertainment, Inc.
SUBNAUTICA and UNKNOWNWORLDS are trademarks or registered trademarks of Unknown Worlds Entertainment, Inc., in the U.S. and other countries.
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
- 第168回
ゲーム『Forza Horizon 6』が今週も1位！今週発売の『007 ファーストライト』もランクイン【Steamランキング】
- 第167回
ゲームいよいよ発売される『Forza Horizon 6』が1位に！『サブノーティカ２』も2位に登場【Steamランキング】
- 第166回
ゲーム『Forza Horizon 6』が上位に急上昇！『Far Far West』ほか新作タイトルも注目【Steamランキング】
- 第165回
ゲーム『カウンターストライク2』が再び1位に！ホロメンのスローライフゲームも初ランクイン【Steamランキング】
- 第164回
ゲームついに発売された『プラグマタ』が1位に！新作タイトル『ウィンドローズ』も3位に初登場【Steamランキング】
- 第163回
ゲーム発売迫る『プラグマタ』が上位にランクアップ！新作タイトルも多数登場【Steamランキング】
- 第162回
ゲームコインプッシャーゲーム『RACCOIN: Coin Pusher Roguelike』が初登場！セール中の『バイオハザード RE:4』もランクイン【Steamランキング】
- 第161回
ゲーム『Winning Post 10 2026』や『流星のロックマン パーフェクトコレクション』など新作がランクイン！無料プレイゲームも強し【Steamランキング】
- 第160回
ゲーム基本プレイ無料の『七つの大罪：Origin』が初登場！『デススト2』はじめ注目作も多数ランクイン【Steamランキング】
- 第159回
ゲーム『紅の砂漠』や『デス・ストランディング2』など今週発売の期待＆話題の新作がランクイン！【Steamランキング】