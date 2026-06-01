毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第169回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

『Forza Horizon 6』がまだまだ人気で1位！40周年セール中の『DQ VII Re』や『DQ I＆II』もランクイン【Steamランキング】

文●ミヤザキ／ASCII

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　今週のSteam売り上げランキングは、Xbox Game Studiosのオープンワールド ドライビング アドベンチャー『Forza Horizon 6』が今回も1位！　2位にはValveの基本プレイ無料のマルチプレイシューター『カウンターストライク2』が、3位にはGrinding Gear Gamesの『パス・オブ・エグザイル』がランクインしている。『パス・オブ・エグザイル』は6月5日までフリープレイも実施している。

　新作タイトルとしては、4位にNugem Studio／Tesseract Studioによるドット絵が可愛い“超小型放置RPG”『タスクバーヒーロー』が登場。7位の『ドラゴンクエストVII Reimagined』と9位の『ドラゴンクエストI＆II』は、セールがまもなく終了するのでお見逃しなく。そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。

※2026年6月1日17時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『Forza Horizon 6』

●Xbox Game Studios
●発売中
●9800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2483190/Forza_Horizon_6/

© Microsoft 2026

2.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』

●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

3.『パス・オブ・エグザイル（Path of Exile 2）』【早期アクセスゲーム】

●Grinding Gear Games
●発売中
●2321円（50％オフ、以降は4642円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/

© 2006 - 2026 Grinding Gear Games

4.『タスクバーヒーロー』

●Nugem Studio
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3678970/_/

Copyright © Nugem Studio Co.,Ltd. All rights reserved

5.『ストリートファイター6』

●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

6.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2026 Electronic Arts Inc.

7.『ドラゴンクエストVII Reimagined』

●スクウェア・エニックス
●発売中
●6583円（2026年6月3日まで25％オフ、以降は8778円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2499860/VII_Reimagined/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
℗ SUGIYAMA KOBO

8.『007 ファーストライト』

●IO Interactive
●発売中
●8910円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3768760/007/

007 FIRST LIGHT (source code and other software and certain audiovisuals only) © 2026 IOI. 007 FIRST LIGHT (audiovisuals), 007 FIRST LIGHT, JAMES BOND, and related James Bond copyrights and trademarks authorized for use by IOI under license from Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., exclusive licensee of London Operations LLC. © 2026 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Developed in association with Delphi Interactive LLC. Published by IO Interactive A/S. IO INTERACTIVE and the IOI logo are trademarks or registered trademarks of IO Interactive A/S. All rights reserved. Glacier © IO Interactive A/S.

9.『ドラゴンクエストI＆II』

●スクウェア・エニックス
●発売中
●5374円（2026年6月3日まで30％オフ、以降は7678円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2893570/III/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX,
© SUGIYAMA KOBO,
℗ SUGIYAMA KOBO

10.『サブノーティカ２』【早期アクセスゲーム】

●Unknown Worlds Entertainment
●発売中
●3370円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1962700/2/

© 2026 Unknown Worlds Entertainment, Inc.
SUBNAUTICA and UNKNOWNWORLDS are trademarks or registered trademarks of Unknown Worlds Entertainment, Inc., in the U.S. and other countries.

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