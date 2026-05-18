毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第167回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
いよいよ発売される『Forza Horizon 6』が1位に！『サブノーティカ２』も2位に登場【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、明日の5月19日に発売、Premium Editionはアドバンストアクセス中のXbox Game Studiosの『Forza Horizon 6』が1位に！ 2位にはUnknown Worlds Entertainmentの未知の異星を舞台にした水中サバイバルアドベンチャー『サブノーティカ２』が、3位にはValveの『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』がランクインしている。
ちなみに、10位の『ストリートファイター6』は2026年3月末時点で671万本の売上を達成（全プラットフォーム、パッケージ版・ダウンロード版含み）。5月28日には Year 3最後の追加キャラクター「イングリッド」が配信されるので、未プレイの人も要チェックだ！ そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。
※2026年5月18日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『Forza Horizon 6』
●Xbox Game Studios
●2026年5月19日発売予定
●通常版：9800円
Deluxe Edition：1万4000円
Premium Edition：1万6800円
★「Premium Edition」はアドバンスドアクセスですでにプレイ可能。
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2483190/Forza_Horizon_6/
© Microsoft 2026
2.『サブノーティカ２』【早期アクセスゲーム】
●Unknown Worlds Entertainment
●発売中
●3370円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1962700/2/
© 2026 Unknown Worlds Entertainment, Inc.
SUBNAUTICA and UNKNOWNWORLDS are trademarks or registered trademarks of Unknown Worlds Entertainment, Inc., in the U.S. and other countries.
3.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
4.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2026 Electronic Arts Inc.
5.『鳴潮（Wuthering Waves）』
●KURO GAMES
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3513350/Wuthering_Waves/
Copyright ©KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.
6.『オーバーウォッチ』
●ブリザード・エンターテイメント
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2357570/_/
© 2026 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. OverwatchおよびBlizzard Entertainmentは、米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。
7.『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】
●Mega Crit
●発売中
●2800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2868840/Slay_the_Spire_2/
©2026 MegaCrit, LLC.
8.『プラグマタ』
●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3357650/PRAGMATA/
©CAPCOM
PRAGMATA is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
9.『Windrose / ウィンドローズ』【早期アクセスゲーム】
●Kraken Express／Pocketpair
●発売中
●3400円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3041230/Windrose/
© Kraken Express
Windrose uses Unreal® Engine. Unreal® is a registered trademark or trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere.
Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2026, Epic Games, Inc. All rights reserved.
10.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
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