今週のSteam売り上げランキングは、明日の5月19日に発売、Premium Editionはアドバンストアクセス中のXbox Game Studiosの『Forza Horizon 6』が1位に！ 2位にはUnknown Worlds Entertainmentの未知の異星を舞台にした水中サバイバルアドベンチャー『サブノーティカ２』が、3位にはValveの『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』がランクインしている。

ちなみに、10位の『ストリートファイター6』は2026年3月末時点で671万本の売上を達成（全プラットフォーム、パッケージ版・ダウンロード版含み）。5月28日には Year 3最後の追加キャラクター「イングリッド」が配信されるので、未プレイの人も要チェックだ！ そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。

※2026年5月18日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『Forza Horizon 6』

●Xbox Game Studios

●2026年5月19日発売予定

●通常版：9800円

Deluxe Edition：1万4000円

Premium Edition：1万6800円

★「Premium Edition」はアドバンスドアクセスですでにプレイ可能。

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2483190/Forza_Horizon_6/

© Microsoft 2026

2.『サブノーティカ２』【早期アクセスゲーム】

●Unknown Worlds Entertainment

●発売中

●3370円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1962700/2/

© 2026 Unknown Worlds Entertainment, Inc.

SUBNAUTICA and UNKNOWNWORLDS are trademarks or registered trademarks of Unknown Worlds Entertainment, Inc., in the U.S. and other countries.

3.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

4.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2026 Electronic Arts Inc.

5.『鳴潮（Wuthering Waves）』

●KURO GAMES

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3513350/Wuthering_Waves/

Copyright ©KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.

6.『オーバーウォッチ』

●ブリザード・エンターテイメント

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2357570/_/

© 2026 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. OverwatchおよびBlizzard Entertainmentは、米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。

7.『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】

●Mega Crit

●発売中

●2800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2868840/Slay_the_Spire_2/

©2026 MegaCrit, LLC.

8.『プラグマタ』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3357650/PRAGMATA/

©CAPCOM

PRAGMATA is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

9.『Windrose / ウィンドローズ』【早期アクセスゲーム】

●Kraken Express／Pocketpair

●発売中

●3400円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3041230/Windrose/

© Kraken Express

Windrose uses Unreal® Engine. Unreal® is a registered trademark or trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere.



Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2026, Epic Games, Inc. All rights reserved.

10.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●4990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM