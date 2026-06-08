毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第170回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
Year 4のキャラが発表された『ストリートファイター6』が1位！「エースコンバット」シリーズの最新作も登場【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、『FFVII』のティファの参戦で話題となったカプコンの『ストリートファイター6』が1位に。セールでお安くなっているのもポイントだ。2位にはXbox Game Studiosの『Forza Horizon 6』が、3位には『サイバーパンク』とのコラボレーションイベントが開催中のKURO GAMESの『鳴潮（Wuthering Waves）』がランクインしている。
新作タイトルとしては、10位に予約受付を開始したバンダイナムコエンターテインメントの『エースコンバット8 ウイングス・オブ・シーヴ』が初登場。7位のカプコンの『モンスターハンターワイルズ』が、セールで過去最大割引になっている点は注目だ。そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。
※2026年6月8日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●2495円（2026年6月19日まで50％オフ、以降は4990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
2.『Forza Horizon 6』
●Xbox Game Studios
●発売中
●9800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2483190/Forza_Horizon_6/
© Microsoft 2026
3.『鳴潮（Wuthering Waves）』
●KURO GAMES
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3513350/Wuthering_Waves/
Copyright ©KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.
4.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
5.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2026 Electronic Arts Inc.
6.『パス・オブ・エグザイル（Path of Exile 2）』【早期アクセスゲーム】
●Grinding Gear Games
●発売中
●2321円（50％オフ、以降は4642円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/
© 2006 - 2026 Grinding Gear Games
7.『モンスターハンターワイルズ』
●カプコン
●発売中
●3775円（2026年6月19日まで58％オフ、以降は8990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/_/
©CAPCOM
MONSTER HUNTER WILDS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
8.『遊戯王 マスターデュエル』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI © ©2026 Konami Digital Entertainment
9.『タスクバーヒーロー』
●Nugem Studio
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3678970/_/
Copyright © Nugem Studio Co.,Ltd. All rights reserved
10.『エースコンバット8 ウイングス・オブ・シーヴ（ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE）』
●バンダイナムコエンターテインメント
●2026年10月2日発売予定
●通常版：9790円
DELUXE EDITION：1万1990円
※DELUXE EDITIONはアドバンスドアクセスで9月29日からプレイ可能。
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2288340/ACE_COMBAT_8_WINGS_OF_THEVE/
ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
CORE IMAGERY – VIEW-READY © 2025 Vantor.
All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.
Produced under license. BOEING and all Boeing product names, logos, brands, and their distinctive markings and trade dress are trademarks of The Boeing Company.
Copyright Dassault Aviation 2026 ©
Eurofighter Typhoon is one of the leading combat aircraft in the world. Eurofighter Jagdflugzeug GmbH.
Produced in cooperation with Japan Air Self-Defense Force.
Lockheed Martin Trademarks used under license to Bandai Namco Entertainment Inc.
The Northrop Grumman name, logos, aircraft, and content are trademarks and copyrights of Northrop Grumman.
Copyright SAAB AB
Produced under license. Bell and all Bell product names, logos, brands, and their distinctive markings and trade dress are trademarks of Textron Innovations Inc.
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