今週のSteam売り上げランキングは、Valveの基本プレイ無料の戦術的一人称シューティングゲーム『カウンターストライク2』が1位を獲得！ 2位はスクウェア・エニックスの『ドラゴンクエストVII Reimagined』に、3位は先週と同じくコーエーテクモゲームスの『仁王３』がランクインしている。

新作タイトルとしては、7位にXDの自由度の高い生活シミュレーションゲーム『ハートピアスローライフ』が登場。基本プレイ無料なので、誰でも入りやすいのがポイントだ。8位にはセール中の「東方」を題材にしたリズムアクションゲーム『東方ダンマクカグラ ファンタジア・ロスト』が、さらに10位には今週の2月12日発売のセガの『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』がランクインしている。

そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。

※2026年2月9日13時調べ。

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

2.『ドラゴンクエストVII Reimagined』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●通常版：8778円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2499860/VII_Reimagined/

3.『仁王３』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●通常版：9680円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3681010/3/

4.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

5.『鳴潮（Wuthering Waves）』

●KURO GAMES

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3513350/Wuthering_Waves/

6.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

7.『ハートピアスローライフ』

●XD

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4025700/_/

8.『東方ダンマクカグラ ファンタジア・ロスト』

●Alliance Arts

●発売中

●1188円（2026年2月22日まで70％オフ、以降は3960円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2190220/_/

9.『バイオハザード レクイエム』

●カプコン

●2026年2月27日発売予定

●通常版：8990円

デラックスエディション：9990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3764200/BIOHAZARD_requiem/

10.『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』

●セガ

●2026年2月12日発売予定

●通常版：8990円

デラックス・エディション：1万1440円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3937550/_3__3_Dark_Ties/

