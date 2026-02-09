毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第155回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

Valveの『カウンターストライク2』が1位！今週発売の『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』もランクイン【Steamランキング】

文●ミヤザキ／ASCII

　今週のSteam売り上げランキングは、Valveの基本プレイ無料の戦術的一人称シューティングゲーム『カウンターストライク2』が1位を獲得！　2位はスクウェア・エニックスの『ドラゴンクエストVII Reimagined』に、3位は先週と同じくコーエーテクモゲームスの『仁王３』がランクインしている。

　新作タイトルとしては、7位にXDの自由度の高い生活シミュレーションゲーム『ハートピアスローライフ』が登場。基本プレイ無料なので、誰でも入りやすいのがポイントだ。8位にはセール中の「東方」を題材にしたリズムアクションゲーム『東方ダンマクカグラ ファンタジア・ロスト』が、さらに10位には今週の2月12日発売のセガの『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』がランクインしている。

　そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。

※2026年2月9日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』

●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

2.『ドラゴンクエストVII Reimagined』

●スクウェア・エニックス
●発売中
●通常版：8778円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2499860/VII_Reimagined/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
℗ SUGIYAMA KOBO

3.『仁王３』

●コーエーテクモゲームス
●発売中
●通常版：9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3681010/3/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

4.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2024 Konami Digital Entertainment

5.『鳴潮（Wuthering Waves）』

●KURO GAMES
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3513350/Wuthering_Waves/

Copyright ©KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.

6.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

7.『ハートピアスローライフ』

●XD
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4025700/_/

© XD Entertainment Co., Ltd.

8.『東方ダンマクカグラ ファンタジア・ロスト』

●Alliance Arts
●発売中
●1188円（2026年2月22日まで70％オフ、以降は3960円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2190220/_/

©上海アリス幻樂団 ©アンノウンX ©Alliance Arts Inc.

9.『バイオハザード レクイエム』

●カプコン
●2026年2月27日発売予定
●通常版：8990円
　デラックスエディション：9990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3764200/BIOHAZARD_requiem/

©CAPCOM

10.『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』

●セガ
●2026年2月12日発売予定
●通常版：8990円
　デラックス・エディション：1万1440円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3937550/_3__3_Dark_Ties/

©SEGA

