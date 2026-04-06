毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第162回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
コインプッシャーゲーム『RACCOIN: Coin Pusher Roguelike』が初登場！セール中の『バイオハザード RE:4』もランクイン【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、7週連続でValveの基本プレイ無料の『カウンターストライク2』が1位に！ 2位にはEAの『エーペックスレジェンズ』、3位にはMega Critの『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】とこちらも最近の顔なじみが続く。
新作タイトルとしては、10位にPlaystack発売／Doraccoon開発の強力なアイテムと特別なコインを組みあわせ、多種多様で派手なコンボを繰り出すデッキ構築型ローグライク『RACCOIN: Coin Pusher Roguelike』が初登場。セール中で60％オフの『バイオハザード RE:4』も注目だ。
そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。
※2026年4月6日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
2.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2026 Electronic Arts Inc.
3.『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】
●Mega Crit
●発売中
●2800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2868840/Slay_the_Spire_2/
©2026 MegaCrit, LLC.
4.『七つの大罪：Origin』
●Netmarble
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3679080/Origin/
©NS,K/TSDSRP,M ©NS,K/TSDSDJP,TX ©NS,K/TSDSFKAP ©Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.
5.『紅の砂漠』
●Pearl Abyss
●発売中
●9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3321460/_/
Copyright © Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.
6.『バイオハザード RE:4』
●カプコン
●発売中
●1996円（4月16日まで60％オフ、以降は4990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/
©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
7.『Winning Post 10 2026』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●1万780円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3839710/Winning_Post_10_2026/
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
8.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
9.『VRChat』【早期アクセスゲーム】
●VRChat
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/438100/VRChat/
Copyright © 2025 VRChat Inc.
10.『RACCOIN: Coin Pusher Roguelike（ラッコイン: コイン プッシャー ローグライク』
●Playstack
●発売中
●1066円（4月8日まで18％オフ、以降は1300円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3784030/RACCOIN_Coin_Pusher_Roguelike/
© 2026, Playstack and Doraccoon Games, all rights reserved
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