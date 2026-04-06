毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第162回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

コインプッシャーゲーム『RACCOIN: Coin Pusher Roguelike』が初登場！セール中の『バイオハザード RE:4』もランクイン【Steamランキング】

文●ミヤザキ／ASCII

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　今週のSteam売り上げランキングは、7週連続でValveの基本プレイ無料の『カウンターストライク2』が1位に！ 2位にはEAの『エーペックスレジェンズ』、3位にはMega Critの『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】とこちらも最近の顔なじみが続く。

　新作タイトルとしては、10位にPlaystack発売／Doraccoon開発の強力なアイテムと特別なコインを組みあわせ、多種多様で派手なコンボを繰り出すデッキ構築型ローグライク『RACCOIN: Coin Pusher Roguelike』が初登場。セール中で60％オフの『バイオハザード RE:4』も注目だ。

　そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。

※2026年4月6日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』

●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2026 Electronic Arts Inc.

3.『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】

●Mega Crit
●発売中
●2800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2868840/Slay_the_Spire_2/

©2026 MegaCrit, LLC.

4.『七つの大罪：Origin』

●Netmarble
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3679080/Origin/

©NS,K/TSDSRP,M ©NS,K/TSDSDJP,TX ©NS,K/TSDSFKAP ©Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.

5.『紅の砂漠』

●Pearl Abyss
●発売中
●9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3321460/_/

Copyright © Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.

6.『バイオハザード RE:4』

●カプコン
●発売中
●1996円（4月16日まで60％オフ、以降は4990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

7.『Winning Post 10 2026』

●コーエーテクモゲームス
●発売中
●1万780円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3839710/Winning_Post_10_2026/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

8.『ストリートファイター6』

●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

9.『VRChat』【早期アクセスゲーム】

●VRChat
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/438100/VRChat/

Copyright © 2025 VRChat Inc.

10.『RACCOIN: Coin Pusher Roguelike（ラッコイン: コイン プッシャー ローグライク』

●Playstack
●発売中
●1066円（4月8日まで18％オフ、以降は1300円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3784030/RACCOIN_Coin_Pusher_Roguelike/

© 2026, Playstack and Doraccoon Games, all rights reserved

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