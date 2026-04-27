毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第165回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『カウンターストライク2』が再び1位に！ホロメンのスローライフゲームも初ランクイン【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、1位はValveの基本無料ゲーム『カウンターストライク2』がまたまた1位に！ 2位にはカプコンの新作SFアクションアドベンチャー『プラグマタ』、3位にはEAの基本無料ゲーム『エーペックスレジェンズ』がランクインしている。
新作タイトルとしては、8位にホロライブのメンバーと田舎でのスローライフを自由に楽しめる『ぷちホロの村 - 剣とお店と田舎暮らし』、9位にアライアンス・アーツとフーユーによるリズムアクションアドベンチャー『ゆんゆん電波シンドローム』が初登場。
そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。
※2026年4月27日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
2.『プラグマタ』
●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3357650/PRAGMATA/
©CAPCOM
PRAGMATA is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
3.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2026 Electronic Arts Inc.
4.『七つの大罪：Origin』
●Netmarble
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3679080/Origin/
©NS,K/TSDSRP,M ©NS,K/TSDSDJP,TX ©NS,K/TSDSFKAP ©Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.
5.『Windrose / ウィンドローズ』【早期アクセスゲーム】
●Kraken Express／Pocketpair
●発売中
●3400円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3041230/Windrose/
© Kraken Express
Windrose uses Unreal® Engine. Unreal® is a registered trademark or trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere.
Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2026, Epic Games, Inc. All rights reserved.
6.『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】
●Mega Crit
●発売中
●2800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2868840/Slay_the_Spire_2/
©2026 MegaCrit, LLC.
7.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●2495円（2026年5月5日まで50％オフ、以降は4990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
8.『ぷちホロの村 - 剣とお店と田舎暮らし』
●ホロインディー
●発売中
●2900円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3856280/_/
© COVER © CCMC Corp.
9.『ゆんゆん電波シンドローム』
●アライアンス・アーツ
●発売中
●1971円（2026年5月8日までリリースセールで10％オフ、以降は2190円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2914150/_/
© Alliance Arts Inc.
10.『オーバーウォッチ』
●ブリザード・エンターテイメント
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2357570/_/
© 2026 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. OverwatchおよびBlizzard Entertainmentは、米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。
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