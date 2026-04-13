毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、1位はValveの基本プレイ無料の『カウンターストライク2』がまたまた獲得！ 2位にはEAの『エーペックスレジェンズ』、3位にはMega Critの『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】と最近のおなじみの面子が並ぶ。

新作タイトルとしては、4位についに今週発売となるカプコンの新作SFアクションアドベンチャー『プラグマタ』が、9位に正式リリースとなったQooland Games発売／CampFire Studio開発の古代文明を舞台にしたオープンワールド・サバイバルゲーム『ソウルマスク』が、10位に爽快感あふれるローグライトアクションゲーム『シンデリア』が登場。

また、5位のセール中＆新シーズンが始まり盛り上がりを見せるアークシステムワークスの『ギルティギア ストライブ』や、8位の『ペルソナ5』とのコラボレーションが話題のNimble Neuronが手掛ける無料バトルロイヤルゲーム『エターナルリターン』も注目だ。そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。

※2026年4月13日10時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2026 Electronic Arts Inc.

3.『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】

●Mega Crit

●発売中

●2800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2868840/Slay_the_Spire_2/

©2026 MegaCrit, LLC.

4.『プラグマタ』

●カプコン

●2026年4月17日発売

●通常版：7990円

Deluxe Edition：8990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3357650/PRAGMATA/

©CAPCOM

PRAGMATA is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

5.『ギルティギア ストライブ（GUILTY GEAR -STRIVE-）』

●アークシステムワークス

●発売中

●1995円（2026年4月23日まで50％オフ、以降は3990円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1384160/GUILTY_GEAR_STRIVE/

© ARC SYSTEM WORKS

6.『七つの大罪：Origin』

●Netmarble

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3679080/Origin/

©NS,K/TSDSRP,M ©NS,K/TSDSDJP,TX ©NS,K/TSDSFKAP ©Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.

7.『紅の砂漠』

●Pearl Abyss

●発売中

●9680円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3321460/_/

Copyright © Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.

8.『エターナルリターン』

●Nimble Neuron／SapStaR Games

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1049590/_/

©2024 Nimble Neuron Corp. ALL RIGHTS RESERVED. Eternal Return is registered trademarks, trademarks, or service marks of Nimble Neuron Corp.

9.『ソウルマスク（Soulmask）』

●Qooland Games

●発売中

●3510円（2026年4月24日までリリース記念セールで10％オフ、以降は3900円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2646460/Soulmask/

©QOOLAND PTE. LTD. All Rights Reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

10.『シンデリア（Cinderia）』【早期アクセスゲーム】

●MyACG Studio／NPC Entertainment

●発売中

●1800円（2026年4月14日2時ごろまでリリース記念セールで10％オフ、以降は2000円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3214610/Cinderia/

© MyACG Studio. All rights reserved.