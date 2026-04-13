毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第163回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
発売迫る『プラグマタ』が上位にランクアップ！新作タイトルも多数登場【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、1位はValveの基本プレイ無料の『カウンターストライク2』がまたまた獲得！ 2位にはEAの『エーペックスレジェンズ』、3位にはMega Critの『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】と最近のおなじみの面子が並ぶ。
新作タイトルとしては、4位についに今週発売となるカプコンの新作SFアクションアドベンチャー『プラグマタ』が、9位に正式リリースとなったQooland Games発売／CampFire Studio開発の古代文明を舞台にしたオープンワールド・サバイバルゲーム『ソウルマスク』が、10位に爽快感あふれるローグライトアクションゲーム『シンデリア』が登場。
また、5位のセール中＆新シーズンが始まり盛り上がりを見せるアークシステムワークスの『ギルティギア ストライブ』や、8位の『ペルソナ5』とのコラボレーションが話題のNimble Neuronが手掛ける無料バトルロイヤルゲーム『エターナルリターン』も注目だ。そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。
※2026年4月13日10時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
2.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2026 Electronic Arts Inc.
3.『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】
●Mega Crit
●発売中
●2800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2868840/Slay_the_Spire_2/
©2026 MegaCrit, LLC.
4.『プラグマタ』
●カプコン
●2026年4月17日発売
●通常版：7990円
Deluxe Edition：8990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3357650/PRAGMATA/
©CAPCOM
PRAGMATA is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
5.『ギルティギア ストライブ（GUILTY GEAR -STRIVE-）』
●アークシステムワークス
●発売中
●1995円（2026年4月23日まで50％オフ、以降は3990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1384160/GUILTY_GEAR_STRIVE/
© ARC SYSTEM WORKS
6.『七つの大罪：Origin』
●Netmarble
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3679080/Origin/
©NS,K/TSDSRP,M ©NS,K/TSDSDJP,TX ©NS,K/TSDSFKAP ©Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.
7.『紅の砂漠』
●Pearl Abyss
●発売中
●9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3321460/_/
Copyright © Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.
8.『エターナルリターン』
●Nimble Neuron／SapStaR Games
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1049590/_/
©2024 Nimble Neuron Corp. ALL RIGHTS RESERVED. Eternal Return is registered trademarks, trademarks, or service marks of Nimble Neuron Corp.
9.『ソウルマスク（Soulmask）』
●Qooland Games
●発売中
●3510円（2026年4月24日までリリース記念セールで10％オフ、以降は3900円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2646460/Soulmask/
©QOOLAND PTE. LTD. All Rights Reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
10.『シンデリア（Cinderia）』【早期アクセスゲーム】
●MyACG Studio／NPC Entertainment
●発売中
●1800円（2026年4月14日2時ごろまでリリース記念セールで10％オフ、以降は2000円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3214610/Cinderia/
© MyACG Studio. All rights reserved.
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