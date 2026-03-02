毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第157回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

『バイオハザード レクイエム』が上位に！今週発売の期待のFPS『Marathon』もランクイン【Steamランキング】

文●ミヤザキ／ASCII

　今週のSteam売り上げランキングは、Valveの基本プレイ無料の『カウンターストライク2』が前回に引き続き1位！　2位にはカプコンのサバイバルホラー最新作『バイオハザード レクイエム』が、3位にはEAの『エーペックスレジェンズ』がランクインしている。

　新作タイトルとしては、8位にBungieの新作PvPvEサバイバル脱出型FPS『Marathon』が登場。日本時間の3月3日午前3時までサーバースラムを実施しているので、参加してみてはいかがだろうか。そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。

※2026年3月2日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』

●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

2.『バイオハザード レクイエム』

●カプコン
●発売中
●通常版：8990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3764200/BIOHAZARD_requiem/

©CAPCOM

3.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

4.『ウマ娘 プリティーダービー』

●Cygames
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3564400/_/

© Cygames, Inc.

5.『ARK: Survival Ascended』【早期アクセスゲーム】

●Studio Wildcard／Snail Games USA
●発売中
●通常版：1690円（3月3日2時ごろまで75％オフ、以降は6760円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2399830/ARK_Survival_Ascended/

©2024 Wildcard Properties LLC. Published by Studio Wildcard. Developed by Studio Wildcard. ARK: Survival Ascended is a trademark of Studio Wildcard. All rights reserved.

TM & ©2024 SCG Power Rangers LLC and Hasbro. Power Rangers and all related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are the exclusive property of SCG Power Rangers LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

6.『シャドウバース ワールズ ビヨンド（Shadowverse: Worlds Beyond）』

●Cygames
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/

©Cygames, Inc.

7.『ドラゴンクエストVII Reimagined』

●スクウェア・エニックス
●発売中
●通常版：8778円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2499860/VII_Reimagined/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
℗ SUGIYAMA KOBO

8.『Marathon』

●Bungie
●2026年3月6日発売予定
●通常版：4480円
　デラックス版：6480円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3065800/Marathon/

© 2026 Bungie, Inc. All rights reserved. Marathon, the Marathon Logo, Bungie and the Bungie Logo are among the trademarks of Bungie, Inc.

9.『仁王３』

●コーエーテクモゲームス
●発売中
●通常版：9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3681010/3/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

10.『ハートピアスローライフ』

●XD
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4025700/_/

© XD Entertainment Co., Ltd.

■関連サイト

