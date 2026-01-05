毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、Embark Studiosのマルチプレイヤー・エクストラクションアドベンチャー『ARC Raiders』が1位に！ 2位はEAの『エーペックスレジェンズ』が、3位にはフロム・ソフトウェアの『エルデンリング ナイトレイン』がランクインしている。

1位の『ARC Raiders』と3位の『エルデンリング ナイトレイン』、5位の『エルデンリング』とそれ以降のタイトルはいずれもセールタイトルとなり、本日の日付を超えた深夜2時ごろでセールが終わる。買い逃していた人はお見逃しなく。ランキングの詳細は、下記を確認のこと。

※2026年1月5日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『ARC Raiders』

●Embark Studios

●発売中

●4800円（2026年1月6日3時ごろまで20％オフ、以降は6000円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1808500/ARC_Raiders/

ARC RAIDERS © 2025 Embark Studios AB. ARC RAIDERS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. NEXON trademark and logo are trademarks or registered trademarks of NXC Corporation. © 2025 Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal, Unreal Engine and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the U.S. Patent and Trademark Office and elsewhere.

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

3.『エルデンリング ナイトレイン（ELDEN RING NIGHTREIGN）』

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●4290円（2026年1月6日3時ごろまで25％オフ、以降は5720円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.

4.『シャドウバース ワールズ ビヨンド（Shadowverse: Worlds Beyond）』

●Cygames

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/

©Cygames, Inc.

5.『エルデンリング（ELDEN RING）』

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●6006円（2026年1月6日3時ごろまで35％オフ、以降は9240円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

6.『ARK: Survival Ascended』【早期アクセスゲーム】

●Studio Wildcard／Snail Games USA

●発売中

●3380円（2026年1月6日3時ごろまで50％オフ、以降は6760円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2399830/ARK_Survival_Ascended/

©2024 Wildcard Properties LLC. Published by Studio Wildcard. Developed by Studio Wildcard. ARK: Survival Ascended is a trademark of Studio Wildcard. All rights reserved.



TM & ©2024 SCG Power Rangers LLC and Hasbro. Power Rangers and all related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are the exclusive property of SCG Power Rangers LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

7.『Clair Obscur: Expedition 33』

●Kepler Interactive

●発売中

●5984円（2026年1月6日3時ごろまで20％オフ、以降は7480円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1903340/Clair_Obscur_Expedition_33/

Developed by Sandfall Interactive. Published by Kepler Interactive. All rights reserved.

8.『魔法少女ノ魔女裁判』

●Re,AER／CIRCLE LINE GAMES

●発売中

●2800円（2026年1月6日3時ごろまで20％オフ、以降は3500円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3101040/_/

©2024 Re,AER LLC./ Acacia

Chinese regions: Licensed to and published by CIRCLE LINE GAMES

9.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●2495円（2026年1月6日3時ごろまで50％オフ、以降は4990円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

10.『SILENT HILL f』

●KONAMI

●発売中

●5148円（2026年1月6日3時ごろまで40％オフ、以降は8580円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2947440/SILENT_HILL_f/

© Konami Digital Entertainment