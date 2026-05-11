毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第166回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『Forza Horizon 6』が上位に急上昇！『Far Far West』ほか新作タイトルも注目【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、Valveの基本無料ゲーム『カウンターストライク2』が1位をキープ！ 2位にはEAの基本無料ゲーム『エーペックスレジェンズ』が、3位にはXbox Game Studiosのオープンワールド ドライビング アドベンチャー『Forza Horizon 6』がランクインしている。『Forza Horizon 6』は東京が舞台となるので、シリーズファンならずとも注目だ。
新作タイトルとしては、6位にFireshine Games発売／Evil Raptor開発のカオスなシューターゲーム『Far Far West』が、7位にSecret Mode発売／Odd Dreams Digital開発のプレイごとにユニークな生物の組みあわせを作り出せる『Everything is Crab: 生物進化ローグライト』が初登場。
両作ともにユーザー評価は高いので、リリースセールのうちにチェックしておくのがオススメだ。そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。
※2026年5月11日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
2.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2026 Electronic Arts Inc.
3.『Forza Horizon 6』
●Xbox Game Studios
●2026年5月19日発売予定
●通常版：9800円
Deluxe Edition：1万4000円
Premium Edition：1万6800円
★「Premium Edition」はアドバンスドアクセスで5月15日からプレイ可能。
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2483190/Forza_Horizon_6/
© Microsoft 2026
4.『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】
●Mega Crit
●発売中
●2800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2868840/Slay_the_Spire_2/
©2026 MegaCrit, LLC.
5.『鳴潮（Wuthering Waves）』
●KURO GAMES
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3513350/Wuthering_Waves/
Copyright ©KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.
6.『Far Far West』【早期アクセスゲーム】
●Fireshine Games
●発売中
●2160円（2026年5月13日までリリース記念セールで10％オフ、以降は2400円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3124540/Far_Far_West/
© 2025 Evil Raptor. All rights reserved. Developed By Evil Raptor. Published by Sold Out Sales and Marketing Limited trading as 'Fireshine Games'. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are being used under license.
7.『Everything is Crab: 生物進化ローグライト』
●Secret Mode
●発売中
●1080円（2026年5月23日までリリース記念セールで10％オフ、以降は1200円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3526710/Everything_is_Crab/
©2026 Odd Dreams Digital. Published by Secret Mode Limited. SECRET MODE, the SECRET MODE logos and the crossed keys GLHF logo are registered trade marks of Secret Mode Limited. All Rights Reserved.
8.『プラグマタ』
●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3357650/PRAGMATA/
©CAPCOM
PRAGMATA is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
9.『Windrose / ウィンドローズ』【早期アクセスゲーム】
●Kraken Express／Pocketpair
●発売中
●3400円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3041230/Windrose/
© Kraken Express
Windrose uses Unreal® Engine. Unreal® is a registered trademark or trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere.
Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2026, Epic Games, Inc. All rights reserved.
10.『星の翼』
●盛天游戏
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2764370/_/
© Wuhan Shengtian Game Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
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