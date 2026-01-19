コーエーテクモゲームスは1月17日、シリーズ最新作「真・三國無双 ORIGINS」が発売1周年を迎えたと報告した。あわせて、大型ダウンロードコンテンツ「夢幻の四英傑」の発売時刻を告知している。

PS5／Xbox series X|S／Switch 2版は1月22日0時より配信。PC（Steam）版は1月22日10時より配信される。価格は4840円で、現在予約受付中だ。

本作は、2025年1月17日に発売した「無双」シリーズの原点に立ち返った作品。1年前、2025年最初の大ヒット作であり、発売から1ヵ月で販売本数100万本を達成している。

そんな本作の大型DLCが、1月22日ついに登場する。1年越しの新ストーリー、新キャラクター、そして新たな武器種が2つも追加されるとあって、ファンからは喜びと期待の声が寄せられている。

ASCIIでは発売当時のレビューと、大型DLCのレビューをそれぞれ掲載しているので、購入の参考に読んでもらえれば幸いだ。

【ゲーム情報】

タイトル：真・三國無双 ORIGINS

ジャンル：タクティカルアクション

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／XSX|S／Steam：発売中（2025年1月17日）

Switch 2：2026年1月22日

価格：

PS5／XSX|S／Steam 通常版：9680円（パッケージ／ダウンロード）

PS5／XSX|S／Steam TREASURE BOX：1万7680円（パッケージ／グッズのみ：8000円）

PS5／XSX|S／Steam Digital Deluxe：1万2980円（ダウンロード）

Switch 2 通常版：8580円（パッケージ／ダウンロード）

Switch 2 Digital Deluxe：1万1880円（ダウンロード）

大型DLC「夢幻の四英傑」：4840円（ダウンロード） ※2026年1月22日発売

プレイ人数：1人

CERO：B（12歳以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.