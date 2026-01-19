「真・三國無双 ORIGINS」発売1周年 大型DLCは1月22日0時より配信開始
コーエーテクモゲームスは1月17日、シリーズ最新作「真・三國無双 ORIGINS」が発売1周年を迎えたと報告した。あわせて、大型ダウンロードコンテンツ「夢幻の四英傑」の発売時刻を告知している。
PS5／Xbox series X|S／Switch 2版は1月22日0時より配信。PC（Steam）版は1月22日10時より配信される。価格は4840円で、現在予約受付中だ。
『真・三國無双 ORIGINS』は、本日で発売1周年を迎えました。— 真・三國無双 公式 (@s_sangokumusou) January 17, 2026
みなさまの応援、誠にありがとうございます！
大型DLC『夢幻の四英傑』の発売時刻は、以下を予定しております。
本作は、2025年1月17日に発売した「無双」シリーズの原点に立ち返った作品。1年前、2025年最初の大ヒット作であり、発売から1ヵ月で販売本数100万本を達成している。
そんな本作の大型DLCが、1月22日ついに登場する。1年越しの新ストーリー、新キャラクター、そして新たな武器種が2つも追加されるとあって、ファンからは喜びと期待の声が寄せられている。
ASCIIでは発売当時のレビューと、大型DLCのレビューをそれぞれ掲載しているので、購入の参考に読んでもらえれば幸いだ。
●求めていた無双がここに！「真・三國無双 ORIGINS」は期待以上に夢中になれる“無双”だった！【PCゲームレビュー】
●これが見たかったんだ！『真・三國無双ORIGINS』プレイヤーの“心残り”を消化するマスト級DLC「夢幻の四英傑」を先がけプレイ
【ゲーム情報】
タイトル：真・三國無双 ORIGINS
ジャンル：タクティカルアクション
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／XSX|S／Steam：発売中（2025年1月17日）
Switch 2：2026年1月22日
価格：
PS5／XSX|S／Steam 通常版：9680円（パッケージ／ダウンロード）
PS5／XSX|S／Steam TREASURE BOX：1万7680円（パッケージ／グッズのみ：8000円）
PS5／XSX|S／Steam Digital Deluxe：1万2980円（ダウンロード）
Switch 2 通常版：8580円（パッケージ／ダウンロード）
Switch 2 Digital Deluxe：1万1880円（ダウンロード）
大型DLC「夢幻の四英傑」：4840円（ダウンロード）※2026年1月22日発売
プレイ人数：1人
CERO：B（12歳以上対象）
