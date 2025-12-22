毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、Embark Studiosの『ARC Raiders』が1位を獲得！ 2位はフロム・ソフトウェアの『エルデンリング ナイトレイン』が、3位にはCygamesの『ウマ娘 プリティーダービー』がランクインしている。

『モンスターハンターワイルズ』や『ドラゴンクエストI＆II』など、今週はウィンターセールで各社の人気タイトルが多数登場している。この冬に遊ぶタイトルを、ここから選んでみてはいかがだろうか。

ランキングの詳細は、下記を確認してほしい。

※2025年12月22日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『ARC Raiders』

●Embark Studios

●発売中

●4800円（2026年1月6日まで20％オフ、以降は6000円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1808500/ARC_Raiders/

ARC RAIDERS © 2025 Embark Studios AB. ARC RAIDERS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. NEXON trademark and logo are trademarks or registered trademarks of NXC Corporation. © 2025 Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal, Unreal Engine and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the U.S. Patent and Trademark Office and elsewhere.

2.『エルデンリング ナイトレイン（ELDEN RING NIGHTREIGN）』

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●4290円（2026年1月6日まで25％オフ、以降は5720円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.

3.『ウマ娘 プリティーダービー』

●Cygames

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3564400/_/

© Cygames, Inc.

4.『モンスターハンターワイルズ』

●カプコン

●発売中

●4944円（2026年1月6日まで45％オフ、以降は8990円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/

©CAPCOM

MONSTER HUNTER WILDS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

5.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

6.『エルデンリング（ELDEN RING）』

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●6006円（2026年1月6日まで35％オフ、以降は9240円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

7.『ドラゴンクエストI＆II』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●6142円（2026年1月6日まで20％オフ、以降は7678円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2893570/III/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX, © SUGIYAMA KOBO, ℗ SUGIYAMA KOBO

8.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●2495円（2026年1月6日まで50％オフ、以降は4990円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

9.『Escape from Tarko（エスケープ フロム タルコフ）』

●Battlestate Games

●発売中

●5625円（2026年1月6日まで25％オフ、以降は7500円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3932890/Escape_from_Tarkov/

© 2015-2025 BATTLESTATE GAMES LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

10.『ミメシス』【早期アクセスゲーム】

●ReLU Games／KRAFTON

●発売中

●960円（1月6日まで20％オフ、以降は1200円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2827200/_/

© 2025 ReLU Games, Inc. All rights reserved. Published and distributed by ReLU Games Publishing.