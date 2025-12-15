毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第149回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
TGAでゲーム・オブ・ザ・イヤーを受賞した『Clair Obscur: Expedition 33』がランキングを急上昇！しかも12月19日まで20％オフ【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、EAの『エーペックスレジェンズ』が3週連続で1位！ 2位はSandfall Interactive開発、Kepler Interactive販売の『Clair Obscur: Expedition 33』が、3位にはEmbark Studiosの『ARC Raiders』がランクインしている。
新作タイトルとしては、6位にLiTMUSのモンスター育成シミュレーション『マモンキング』が、10位にD5 Copperhead開発、Gamirror Games発売の早期アクセスゲーム『Alchemy Factory』が登場。ほかにもセールタイトルが多数ランクインしているので、お見逃しなく。
※2025年12月15日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
1.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
2.『Clair Obscur: Expedition 33』
●Kepler Interactive
●発売中
●5984円（12月19日まで20％オフ、以降は7480円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1903340/Clair_Obscur_Expedition_33/
Developed by Sandfall Interactive. Published by Kepler Interactive. All rights reserved.
3.『ARC Raiders』
●Embark Studios
●発売中
●6000円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1808500/ARC_Raiders/
ARC RAIDERS © 2025 Embark Studios AB. ARC RAIDERS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. NEXON trademark and logo are trademarks or registered trademarks of NXC Corporation. © 2025 Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal, Unreal Engine and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the U.S. Patent and Trademark Office and elsewhere.
4.『デジモンストーリー タイムストレンジャー』
●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●7128円（12月19日まで20％オフ、以降は8910円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1984270/_/
©本郷あきよし・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
5.『ミメシス』【早期アクセスゲーム】
●ReLU Games／KRAFTON
●発売中
●価格：960円（12月18日まで20％オフ、以降は1200円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2827200/_/
© 2025 ReLU Games, Inc. All rights reserved. Published and distributed by ReLU Games Publishing.
6.『マモンキング』
●LiTMUS
●発売中
●962円（12月25日までリリースセールで35％オフ、以降は1480円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4030290/_/
© LiTMUS Co., Ltd.
7.『モンスターハンターワイルズ』
●カプコン
●発売中
●4944円（12月19日まで45％オフ、以降は8990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/
©CAPCOM
MONSTER HUNTER WILDS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
8.『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』
●レベルファイブ
●発売中
●通常版：8910円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2799860/_/
©LEVEL5 Inc.
9.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●2495円（12月19日まで50％オフ、以降は4990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
10.『Alchemy Factory』【早期アクセスゲーム】
●Gamirror Games
●発売中
●1800円（12月26日までリリース記念で10％オフ、以降は2000円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3669570/Alchemy_Factory/
© D5 Copperhead
