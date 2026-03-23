毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、Valveの基本プレイ無料の『カウンターストライク2』が1位！ 2位にはEAの『エーペックスレジェンズ』が、3位にはMega Critの『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】と先週と同じ顔ぶれに。

新作タイトルとしては、5位にNetmarbleの基本プレイ無料のアニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』が初登場。そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。

※2026年3月23日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2026 Electronic Arts Inc.

3.『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】

●Mega Crit

●発売中

●2800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2868840/Slay_the_Spire_2/

©2026 MegaCrit, LLC.

4.『紅の砂漠』

●Pearl Abyss

●発売中

●9680円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3321460/_/

Copyright © Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.

5.『七つの大罪：Origin』

●Netmarble

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3679080/Origin/

©NS,K/TSDSRP,M ©NS,K/TSDSDJP,TX ©NS,K/TSDSFKAP ©Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.

6.『デス・ストランディング2 オン ザ ビーチ（DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH）』

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント

●発売中

●8980円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3280350/DEATH_STRANDING_2_ON_THE_BEACH/

©2026 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

7.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●4990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

8.『バイオハザード レクイエム』

●カプコン

●発売中

●8990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3764200/BIOHAZARD_requiem/

©CAPCOM

9.『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

●カプコン

●発売中

●8990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2852190/3/

©CAPCOM

MONSTER HUNTER STORIES is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

10.『ELDEN RING』

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●6006円（2026年3月27日まで35％オフ、以降は9240円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.