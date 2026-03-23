毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第160回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

基本プレイ無料の『七つの大罪：Origin』が初登場！『デススト2』はじめ注目作も多数ランクイン【Steamランキング】

文●ミヤザキ／ASCII

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　今週のSteam売り上げランキングは、Valveの基本プレイ無料の『カウンターストライク2』が1位！　2位にはEAの『エーペックスレジェンズ』が、3位にはMega Critの『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】と先週と同じ顔ぶれに。

　新作タイトルとしては、5位にNetmarbleの基本プレイ無料のアニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』が初登場。そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。

※2026年3月23日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』

●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2026 Electronic Arts Inc.

3.『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】

●Mega Crit
●発売中
●2800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2868840/Slay_the_Spire_2/

©2026 MegaCrit, LLC.

4.『紅の砂漠』

●Pearl Abyss
●発売中
●9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3321460/_/

Copyright © Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.

5.『七つの大罪：Origin』

●Netmarble
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3679080/Origin/

©NS,K/TSDSRP,M ©NS,K/TSDSDJP,TX ©NS,K/TSDSFKAP ©Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.

6.『デス・ストランディング2 オン ザ ビーチ（DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH）』

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●発売中
●8980円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3280350/DEATH_STRANDING_2_ON_THE_BEACH/

©2026 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

7.『ストリートファイター6』

●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

8.『バイオハザード レクイエム』

●カプコン
●発売中
●8990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3764200/BIOHAZARD_requiem/

©CAPCOM

9.『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』

●カプコン
●発売中
●8990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2852190/3/

©CAPCOM
MONSTER HUNTER STORIES is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

10.『ELDEN RING』

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●6006円（2026年3月27日まで35％オフ、以降は9240円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

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