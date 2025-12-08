毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、先週に引き続きEAの『エーペックスレジェンズ』が1位を獲得！ 2位はEmbark Studiosの『ARC Raiders』が、3位にはKONAMIの『遊戯王 マスターデュエル』がランクインしている。

新作タイトルとしては、5位にスクウェア・エニックスの『オクトパストラベラー0』が登場。4位のフロム・ソフトウェアの『エルデンリング ナイトレイン』は、DLCの『The Forsaken Hollows』（1760円）が発売されたことでランキングに再浮上したと思われる。

そのほかランキングの詳細は、下記を参照してほしい。

※2025年12月8日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

2.『ARC Raiders』

●Embark Studios

●発売中

●6000円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1808500/ARC_Raiders/

ARC RAIDERS © 2025 Embark Studios AB. ARC RAIDERS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. NEXON trademark and logo are trademarks or registered trademarks of NXC Corporation. © 2025 Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal, Unreal Engine and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the U.S. Patent and Trademark Office and elsewhere.

3.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2024 Konami Digital Entertainment

4.『ELDEN RING NIGHTREIGN（エルデンリング ナイトレイン）』

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●5720円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.

5.『オクトパストラベラー0』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●7678円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3014320/_/

© SQUARE ENIX

6.『ミメシス』【早期アクセスゲーム】

●ReLU Games／KRAFTON

●発売中

●1200円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2827200/_/

© 2025 ReLU Games, Inc. All rights reserved. Published and distributed by ReLU Games Publishing.

7.『鳴潮』

●KURO GAMES

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3513350/Wuthering_Waves/

Copyright ©KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.

8.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

9.『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』

●レベルファイブ

●発売中

●通常版：8910円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2799860/_/

©LEVEL5 Inc.

10.『星の翼』

●盛天游戏

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2764370/_/

© SINGAPORE SHENGTIAN NETWORK TECHNOLOGY PTE. LTD