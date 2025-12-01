毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、EAの基本プレイ無料のヒーローシューター『エーペックスレジェンズ』が久しぶりの1位に！ 2位はEmbark Studiosの『ARC Raiders』が、3位にはレベルファイブの『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』がランクインしている。

そのほかのタイトルとしては、7位の『不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録』や9位の『サイバーパンク2077』、10位の『SILENT HILL f』と、セールタイトルが多数登場。欲しいソフトがないか、ぜひともチェックしてみよう。ランキングの詳細は、下記を参照してほしい。

※2025年12月1日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

2.『ARC Raiders』

●Embark Studios

●発売中

●6000円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1808500/ARC_Raiders/

ARC RAIDERS © 2025 Embark Studios AB. ARC RAIDERS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. NEXON trademark and logo are trademarks or registered trademarks of NXC Corporation. © 2025 Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal, Unreal Engine and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the U.S. Patent and Trademark Office and elsewhere.

3.『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』

●レベルファイブ

●発売中

●通常版：8910円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2799860/_/

©LEVEL5 Inc.

4.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2024 Konami Digital Entertainment

5.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

6.『ミメシス』【早期アクセスゲーム】

●ReLU Games／KRAFTON

●発売中

●1200円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2827200/_/

© 2025 ReLU Games, Inc. All rights reserved. Published and distributed by ReLU Games Publishing.

7.『不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録』

●スパイク・チュンソフト

●発売中

●2990円（12月10日まで50％オフ、以降は5980円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2178480/_6/

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

8.『ELDEN RING NIGHTREIGN（エルデンリング ナイトレイン）』

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●5720円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.

9.『サイバーパンク2077』

●CD PROJEKT RED

●発売中

●3072円（12月12日まで65％オフ、以降は8778円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

10.『SILENT HILL f』

●KONAMI

●発売中

●6864円（12月9日まで20％オフ、以降は8580円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2947440/SILENT_HILL_f/

© Konami Digital Entertainment