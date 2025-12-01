毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第147回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『エーペックスレジェンズ』が久々の1位！『風来のシレン6』などセールタイトルも多数ランクイン【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、EAの基本プレイ無料のヒーローシューター『エーペックスレジェンズ』が久しぶりの1位に！ 2位はEmbark Studiosの『ARC Raiders』が、3位にはレベルファイブの『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』がランクインしている。
そのほかのタイトルとしては、7位の『不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録』や9位の『サイバーパンク2077』、10位の『SILENT HILL f』と、セールタイトルが多数登場。欲しいソフトがないか、ぜひともチェックしてみよう。ランキングの詳細は、下記を参照してほしい。
※2025年12月1日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
2.『ARC Raiders』
●Embark Studios
●発売中
●6000円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1808500/ARC_Raiders/
ARC RAIDERS © 2025 Embark Studios AB. ARC RAIDERS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. NEXON trademark and logo are trademarks or registered trademarks of NXC Corporation. © 2025 Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal, Unreal Engine and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the U.S. Patent and Trademark Office and elsewhere.
3.『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』
●レベルファイブ
●発売中
●通常版：8910円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2799860/_/
©LEVEL5 Inc.
4.『遊戯王 マスターデュエル』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2024 Konami Digital Entertainment
5.『Counter-Strike 2』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
6.『ミメシス』【早期アクセスゲーム】
●ReLU Games／KRAFTON
●発売中
●1200円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2827200/_/
© 2025 ReLU Games, Inc. All rights reserved. Published and distributed by ReLU Games Publishing.
7.『不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録』
●スパイク・チュンソフト
●発売中
●2990円（12月10日まで50％オフ、以降は5980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2178480/_6/
©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
8.『ELDEN RING NIGHTREIGN（エルデンリング ナイトレイン）』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5720円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
9.『サイバーパンク2077』
●CD PROJEKT RED
●発売中
●3072円（12月12日まで65％オフ、以降は8778円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/
CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
10.『SILENT HILL f』
●KONAMI
●発売中
●6864円（12月9日まで20％オフ、以降は8580円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2947440/SILENT_HILL_f/
© Konami Digital Entertainment
この連載の記事
- 第146回
ゲーム『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』が1位！『Escape from Tarkov』など注目作もランクイン【Steamランキング】
- 第145回
ゲーム完全新作タイトル『ARC Raiders』が1位！『イナズマイレブン』の新作もランク急上昇【Steamランキング】
- 第144回
ゲームアヒルだらけのPVE見下ろし型脱出シューター『エスケープ フロム ダッコフ』が1位！今週発売の『ドラクエI&II』も上位に【Steamランキング】
- 第143回
ゲーム『バトルフィールド6』が1位に！圧倒的に好評な「エスケープ フロム ダッコフ」にも注目【Steamランキング】
- 第142回
ゲーム『デジモンストーリー タイムストレンジャー』が1位を獲得！あの人気FPSシリーズ最新作もランク急上昇【Steamランキング】
- 第141回
ゲームコラボイベントを開催中の『星の翼』が1位！『デジモンストーリー』最新作が2位にランクアップ【Steamランキング】
- 第140回
ゲーム9月25日発売の『SILENT HILL f』が1位！期待の新作タイトルが多数ランクイン【Steamランキング】
- 第139回
ゲーム今週発売の『ボーダーランズ4』が1位を獲得！『Hollow Knight: Silksong』も登場【Steamランキング】
- 第138回
ゲーム『シャドウバース ワールズ ビヨンド』が1位に！先週発売の『牧場物語』の新作もランクイン【Steamランキング】
- 第137回
ゲーム4.5周年を迎えた『ウマ娘 プリティーダービー』が1位！発売の近づく『MGSΔ』や『スパロボY』も上位に【Steamランキング】