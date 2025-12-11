このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第209回

70mai「Dash Cam 4K T800」

【これはいいドラレコだ！】4Kデュアル＋室内カメラ付き、全方位対応で死角なし

2025年12月11日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／ヤマ／ASCII　編集●ASCII

　「これはいいドラレコだ！」なんて思えるドラレコに、人生で何回出会えるのでしょうか？ 筆者は出会ってしまいました。「これはいいドラレコだ！」と心から言えるドラレコに。

　みなさん、ドライブしてますか？

　もしものときのために、車にドラレコ（ドライブレコーダー）をつけるのは必須になっています。しかし、さまざまなメーカーから数多くの製品が出ているので、「何を選んだらいいかわからない」と感じるのも事実。そんな人のために、ドライブ大好きな筆者が「Dash Cam 4K T800」をお勧めします。

　70maiのDash Cam 4K T800は、非常に高画質な前後デュアル4K（3840×2160）カメラとフルHD（1920×1080）の車内カメラを搭載し、車両の全方位をカバーできるトリプルビュー仕様で、周囲の状況を死角なく記録できます。

　Dash Cam 4K T800を実際に取り付けて使用した視点から、押さえておきたいポイントや注意点をレポートします。これからドラレコの装着を考えている人は、参考にしてください。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Dash Cam 4K T800のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）3カメラで高画質
2）AI動体検知と音声操作で使いやすい
3）安心のソニー製センサー搭載

購入時に注意したいポイント
1）4Kは容量を圧迫しやすい
2）撮影範囲に注意して設置すること

まとめ
詳細スペック情報

