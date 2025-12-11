「これはいいドラレコだ！」なんて思えるドラレコに、人生で何回出会えるのでしょうか？ 筆者は出会ってしまいました。「これはいいドラレコだ！」と心から言えるドラレコに。

みなさん、ドライブしてますか？

もしものときのために、車にドラレコ（ドライブレコーダー）をつけるのは必須になっています。しかし、さまざまなメーカーから数多くの製品が出ているので、「何を選んだらいいかわからない」と感じるのも事実。そんな人のために、ドライブ大好きな筆者が「Dash Cam 4K T800」をお勧めします。

70maiのDash Cam 4K T800は、非常に高画質な前後デュアル4K（3840×2160）カメラとフルHD（1920×1080）の車内カメラを搭載し、車両の全方位をカバーできるトリプルビュー仕様で、周囲の状況を死角なく記録できます。

Dash Cam 4K T800を実際に取り付けて使用した視点から、押さえておきたいポイントや注意点をレポートします。これからドラレコの装着を考えている人は、参考にしてください。

