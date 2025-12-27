あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第224回
アップル「AirPods Pro ３」
ライブ翻訳はマジ異次元！ ノイキャンも強化の「AirPods Pro 3」
2025年12月27日 17時00分更新
子供の頃からの夢、自動翻訳機を実現したAirPods Pro 3
なぜ自分は日本語しか喋れないんだろう。この世界にはたくさんの言語があるのに……と筆者はいつも思っています。ドラえもんの「翻訳こんにゃく」のようなものが早く完成しないかな、なんて長く夢見ていたのです。
そんな夢を叶えてくれたのが、今年登場した「AirPods Pro 3」です。iPhone（15 Pro、16/17シリーズ）と組み合わせて使える“ライブ翻訳”です。これが本当にすごいのです。たとえば英語で話しかけられると、ほぼタイムラグなく翻訳してイヤホンを通じて伝えてくれます。さらにiPhoneにも英文と日本語訳を表示してくれるから聞き逃しても大丈夫。
もちろんイヤホンとしても高性能で、アクティブノイズキャンセリングが大幅に強化されただけでなく、新しく心拍数センサーを内蔵したことで、Apple Watchを持っていなくても心拍数や運動データをチェックできるようになりました。今回はライブ翻訳機能を中心にAirPods Pro 3を紹介します！
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）ライブ翻訳で言葉の壁を超える
2）強化されたノイキャンと自然な外部音
3）心拍数センサーでフィットネスがもっと身近に
購入時に注意したいポイント
1）価格は高め、でも価値あり
2）翻訳機能は対応iPhoneとの組み合わせが必要
