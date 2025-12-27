子供の頃からの夢、自動翻訳機を実現したAirPods Pro 3

なぜ自分は日本語しか喋れないんだろう。この世界にはたくさんの言語があるのに……と筆者はいつも思っています。ドラえもんの「翻訳こんにゃく」のようなものが早く完成しないかな、なんて長く夢見ていたのです。

そんな夢を叶えてくれたのが、今年登場した「AirPods Pro 3」です。iPhone（15 Pro、16/17シリーズ）と組み合わせて使える“ライブ翻訳”です。これが本当にすごいのです。たとえば英語で話しかけられると、ほぼタイムラグなく翻訳してイヤホンを通じて伝えてくれます。さらにiPhoneにも英文と日本語訳を表示してくれるから聞き逃しても大丈夫。

もちろんイヤホンとしても高性能で、アクティブノイズキャンセリングが大幅に強化されただけでなく、新しく心拍数センサーを内蔵したことで、Apple Watchを持っていなくても心拍数や運動データをチェックできるようになりました。今回はライブ翻訳機能を中心にAirPods Pro 3を紹介します！

■Amazon.co.jpで購入