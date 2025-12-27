このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第224回

アップル「AirPods Pro ３」

ライブ翻訳はマジ異次元！ ノイキャンも強化の「AirPods Pro 3」

2025年12月27日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

arrows

子供の頃からの夢、自動翻訳機を実現したAirPods Pro 3

　なぜ自分は日本語しか喋れないんだろう。この世界にはたくさんの言語があるのに……と筆者はいつも思っています。ドラえもんの「翻訳こんにゃく」のようなものが早く完成しないかな、なんて長く夢見ていたのです。

　そんな夢を叶えてくれたのが、今年登場した「AirPods Pro 3」です。iPhone（15 Pro、16/17シリーズ）と組み合わせて使える“ライブ翻訳”です。これが本当にすごいのです。たとえば英語で話しかけられると、ほぼタイムラグなく翻訳してイヤホンを通じて伝えてくれます。さらにiPhoneにも英文と日本語訳を表示してくれるから聞き逃しても大丈夫。

　もちろんイヤホンとしても高性能で、アクティブノイズキャンセリングが大幅に強化されただけでなく、新しく心拍数センサーを内蔵したことで、Apple Watchを持っていなくても心拍数や運動データをチェックできるようになりました。今回はライブ翻訳機能を中心にAirPods Pro 3を紹介します！

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

AirPods Pro 3のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）ライブ翻訳で言葉の壁を超える
2）強化されたノイキャンと自然な外部音
3）心拍数センサーでフィットネスがもっと身近に

購入時に注意したいポイント
1）価格は高め、でも価値あり
2）翻訳機能は対応iPhoneとの組み合わせが必要

まとめ
詳細スペック情報

