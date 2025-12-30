このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第227回

nubia「REDMAGIC 11 Pro」

ファン内蔵に世界初の水冷システムってなんなのそれ？ 尖りすぎなゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Pro」

2025年12月30日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

arrows

薄い筐体に空冷ファン＆水冷システム内蔵!?
ゲーム性能のためにそこまでするのか！ レベルのスマホが登場

　スマホの世界には「変態端末」と呼びたくなるモデルがあります。nubiaのゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Pro」は、まさにその代表格です。REDMAGICシリーズは、これまでも本体に空冷ファンを内蔵して、その尖り具合はすでに突出していましたが、今回はそこからさらに一歩進み、水冷システムまで入れてしまったのです。

　正直なところ、スマホゲーム程度ならここまでの冷却は必要ないでしょう。原神や鳴潮ですら空冷ファンでもオーバースペックだと感じていました。だからこそ！ REDMAGIC 11 Proは面白い存在と言えます。「とことん突き詰めたい」というメーカーのこだわりが、そのまま形になった1台だからです。

　REDMAGIC 11 Proはハイスペックを盛っただけのゴツいマシンではなく、パンチホールがないインカメラや防水にFeliCa対応（日本モデル）まで、普段使いの便利さも抜かりありません。そんなREDMAGIC 11 Proの特徴と魅力、そして購入前に知っておきたいポイントを紹介します。

【目次】この記事で書かれていること：

REDMAGIC 11 Proのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）水冷＋空冷ファンのデュアル放熱で、ハイエンドCPUを使い切る
2）水冷を“見せる”ド派手な外観デザイン
3）アンダーディスプレーカメラで、画面の没入感を最優先

購入時に注意したいポイント
1）ここまでの性能とギミックを求めるゲームがあるかどうか
2）日本でのサポート体制はまだ未知数な部分も

まとめ
詳細スペック情報

