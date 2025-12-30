あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第227回
nubia「REDMAGIC 11 Pro」
ファン内蔵に世界初の水冷システムってなんなのそれ？ 尖りすぎなゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Pro」
2025年12月30日 17時00分更新
薄い筐体に空冷ファン＆水冷システム内蔵!?
ゲーム性能のためにそこまでするのか！ レベルのスマホが登場
スマホの世界には「変態端末」と呼びたくなるモデルがあります。nubiaのゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Pro」は、まさにその代表格です。REDMAGICシリーズは、これまでも本体に空冷ファンを内蔵して、その尖り具合はすでに突出していましたが、今回はそこからさらに一歩進み、水冷システムまで入れてしまったのです。
正直なところ、スマホゲーム程度ならここまでの冷却は必要ないでしょう。原神や鳴潮ですら空冷ファンでもオーバースペックだと感じていました。だからこそ！ REDMAGIC 11 Proは面白い存在と言えます。「とことん突き詰めたい」というメーカーのこだわりが、そのまま形になった1台だからです。
REDMAGIC 11 Proはハイスペックを盛っただけのゴツいマシンではなく、パンチホールがないインカメラや防水にFeliCa対応（日本モデル）まで、普段使いの便利さも抜かりありません。そんなREDMAGIC 11 Proの特徴と魅力、そして購入前に知っておきたいポイントを紹介します。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）水冷＋空冷ファンのデュアル放熱で、ハイエンドCPUを使い切る
2）水冷を“見せる”ド派手な外観デザイン
3）アンダーディスプレーカメラで、画面の没入感を最優先
購入時に注意したいポイント
1）ここまでの性能とギミックを求めるゲームがあるかどうか
2）日本でのサポート体制はまだ未知数な部分も
この連載の記事
-
第226回
PC俺の手にジャストフィット！3000通りのカスタマイズができるアルティメットマウスを試してみた
-
第225回
AV俺たちのパナソニックがゲーミングヘッドホンの不満を解決だ！ 疲れない、蒸れない、最高の音体験
-
第224回
Appleライブ翻訳はマジ異次元！ ノイキャンも強化の「AirPods Pro 3」
-
第223回
PCパーツまるで秘密基地みたい！組み合わせ自由の4画面モニターを使ったら圧倒的に便利だった
-
第222回
PC完全ケーブルレスで使えるキーボードがスゴい！ 電池交換一切不要の便利さを体験してみた
-
第221回
家電ASCIIここまでやるか！スパイ映画なみの監視をしてくれる屋外用セキュリティカメラが凄すぎた
-
第220回
トピックスこの性能で3万円以下なら推せる！お絵描き入門にぴったりの液晶タブレットが欲しい
-
第219回
PC転送速度もすぐわかるプロ志向の外付けSSDが何か楽しそう！ 実際に試してみた結果は？
-
第218回
PC【最強】やり過ぎポータブルゲーミングPCはロマンどころかナイトメア級の性能に！GPD WIN 5
-
第217回
AV鬼コスパ！1万円ちょいのイヤホンでこの音、この機能詰め込みは反則レベルでしょ！
- この連載の一覧へ