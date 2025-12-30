薄い筐体に空冷ファン＆水冷システム内蔵!?

ゲーム性能のためにそこまでするのか！ レベルのスマホが登場

スマホの世界には「変態端末」と呼びたくなるモデルがあります。nubiaのゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Pro」は、まさにその代表格です。REDMAGICシリーズは、これまでも本体に空冷ファンを内蔵して、その尖り具合はすでに突出していましたが、今回はそこからさらに一歩進み、水冷システムまで入れてしまったのです。

正直なところ、スマホゲーム程度ならここまでの冷却は必要ないでしょう。原神や鳴潮ですら空冷ファンでもオーバースペックだと感じていました。だからこそ！ REDMAGIC 11 Proは面白い存在と言えます。「とことん突き詰めたい」というメーカーのこだわりが、そのまま形になった1台だからです。

REDMAGIC 11 Proはハイスペックを盛っただけのゴツいマシンではなく、パンチホールがないインカメラや防水にFeliCa対応（日本モデル）まで、普段使いの便利さも抜かりありません。そんなREDMAGIC 11 Proの特徴と魅力、そして購入前に知っておきたいポイントを紹介します。