あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第225回

Panasonic「SC-GNW30」

俺たちのパナソニックがゲーミングヘッドホンの不満を解決だ！ 疲れない、蒸れない、最高の音体験

2025年12月28日 17時00分更新

文● ドリまつ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

Panasonic SC-GNW30

Panasonic「SC-GNW30」

　大音量は出せない。でも没入感は欲しい。耳は蒸れるし、ヘッドホンは正直しんどい。そんなゲーム大好き勢の俺の心に刺さったのが、パナソニックのネックスピーカー「SC-GNW30」です。首に掛けるだけで立体音響に包まれ、耳を塞がないから周囲の音も自然に聞こえます。ボイスチャット併用も快適で、長時間プレイの常識が変わる1台なのです。

　ありがとうパナソニック。ゲーミングヘッドホンの悩みを解決してくれて。

　首に掛けるだけで、音に包まれるような立体的サウンドを体験できるうえ、耳をふさがないので周囲の音も把握できます。Bluetooth接続で、スマホ通話アプリでボイスチャットしながらのゲームも快適なのも推したいポイントです。

【目次】この記事で書かれていること：

SC-GNW30のメリットと注意点

SC-GNW30を購入する3つのメリット
1）包み込まれる立体サウンド
2）疲れにくく蒸れにくい装着感
3）接続の自由度が高い

購入前に確認したい2つのポイント
1）音のシャープさと音漏れ
2）環境による使い分けが必要

まとめ
詳細スペック情報

