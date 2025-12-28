大音量は出せない。でも没入感は欲しい。耳は蒸れるし、ヘッドホンは正直しんどい。そんなゲーム大好き勢の俺の心に刺さったのが、パナソニックのネックスピーカー「SC-GNW30」です。首に掛けるだけで立体音響に包まれ、耳を塞がないから周囲の音も自然に聞こえます。ボイスチャット併用も快適で、長時間プレイの常識が変わる1台なのです。

ありがとうパナソニック。ゲーミングヘッドホンの悩みを解決してくれて。

首に掛けるだけで、音に包まれるような立体的サウンドを体験できるうえ、耳をふさがないので周囲の音も把握できます。Bluetooth接続で、スマホ通話アプリでボイスチャットしながらのゲームも快適なのも推したいポイントです。

