あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第225回
Panasonic「SC-GNW30」
俺たちのパナソニックがゲーミングヘッドホンの不満を解決だ！ 疲れない、蒸れない、最高の音体験
2025年12月28日 17時00分更新
大音量は出せない。でも没入感は欲しい。耳は蒸れるし、ヘッドホンは正直しんどい。そんなゲーム大好き勢の俺の心に刺さったのが、パナソニックのネックスピーカー「SC-GNW30」です。首に掛けるだけで立体音響に包まれ、耳を塞がないから周囲の音も自然に聞こえます。ボイスチャット併用も快適で、長時間プレイの常識が変わる1台なのです。
ありがとうパナソニック。ゲーミングヘッドホンの悩みを解決してくれて。
首に掛けるだけで、音に包まれるような立体的サウンドを体験できるうえ、耳をふさがないので周囲の音も把握できます。Bluetooth接続で、スマホ通話アプリでボイスチャットしながらのゲームも快適なのも推したいポイントです。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
SC-GNW30を購入する3つのメリット
1）包み込まれる立体サウンド
2）疲れにくく蒸れにくい装着感
3）接続の自由度が高い
購入前に確認したい2つのポイント
1）音のシャープさと音漏れ
2）環境による使い分けが必要
