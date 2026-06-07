『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
最近、電動スクーターってあるじゃないですか。ガソリンではなく、電気で動くスクーター。
あれって、すごく良いと思うんですよ。走行音が静かだし、何より家で充電できちゃうし。やっぱり便利だと感じる人も多いのか、街中で乗っている人を見かけることも増えてきました。
でも実際、買うとなると、心配事も出てきます。それは航続距離の問題です。ちょい乗り用途なら問題なさそうですが、張り切って、ちょっと遠くのラーメンなんか食べにいって、出先でバッテリーが切れてしまったら……もう、考えただけでイヤ。面倒。
ガソリンならどこでも入れられるけど、充電スタンドは場所が限られます。よそのお家を訪ねて行って「ちょっと、電気貸してもらえませんかね？」ってわけにもいかないし。
ながーく走れる電動スクーターってないのかな〜？と思って、探していたんです。そしたら、見つけちゃったんです！ Hondaの「アイコンe:」という製品！
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