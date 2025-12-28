「マウスは完成品を選ぶもの」――そんな常識を真っ向から覆してくるのが、Orbitalworksの「Pathfinder」です。最大の特徴は、何といっても“3000通り以上”にも及ぶカスタマイズ性。この数字、正直に言って意味が分かりません。Pathfinderは、側面・背面・ボタンサイズに至るまで物理的に組み替えられる、まさに「変形するマウス」です。

しかもこれは単なる面白ギミックではなく、“どんな手の形にもフィットさせる”という明確な思想のもとに設計されています。合わないなら自分の手に合わせて変えればいい。そう言われているような感覚です。巷のマウスとは一線を画す、尖りすぎたプロダクト。その実力を、実際に使い込みながらレビューしていきます。