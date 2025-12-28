あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第226回
Orbitalworks「Pathfinder」
俺の手にジャストフィット！3000通りのカスタマイズができるアルティメットマウスを試してみた
2025年12月28日 17時00分更新
「マウスは完成品を選ぶもの」――そんな常識を真っ向から覆してくるのが、Orbitalworksの「Pathfinder」です。最大の特徴は、何といっても“3000通り以上”にも及ぶカスタマイズ性。この数字、正直に言って意味が分かりません。Pathfinderは、側面・背面・ボタンサイズに至るまで物理的に組み替えられる、まさに「変形するマウス」です。
しかもこれは単なる面白ギミックではなく、“どんな手の形にもフィットさせる”という明確な思想のもとに設計されています。合わないなら自分の手に合わせて変えればいい。そう言われているような感覚です。巷のマウスとは一線を画す、尖りすぎたプロダクト。その実力を、実際に使い込みながらレビューしていきます。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）3000通り以上のカスタマイズが可能
2）工具を一切必要としない独自のラチェット機構
3）1万回以上の交換サイクルに耐える耐久性も確保
購入時に注意したいポイント
1）こだわりがある人向け
2）スイッチ類はカスタマイズできないのが残念
