『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

むむむ。安い！

僕は今、諸般の事情で外出先から室内を見られる見守りカメラを探しています。現在、見守りカメラの選択肢はかなり多く、アマゾンで”スマートカメラ”や”見守りカメラ”を検索すると、上は1万円台から下は3000円台後半くらいまで、さまざまな製品がずらっと出てきます。しかし、低価格帯で売られている製品をよくよく見てみると、あまり耳馴染みのないメーカーの製品であることがほとんど。

結局、ちゃんとしたメーカー、ブランドの商品を使いたいと思ったら、高価なスマートカメラを導入するしかないのか……と、諦めてしまいそうなところで発見したのが僕らのシャオミ！

今回僕が推したいシャオミの「スマートカメラ C302」は、参考価格4380円。最低価格のノーブランド品に比べると数百円くらい上ですが、同価格帯の他のスマートカメラと比べると、性能的にもブランド信用度的にも完全に別格です！

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