あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第228回
MOFT「MOFT 8-in-1多機能スタンド- MagSafe対応」
ロボ好きの俺は感動した！合体＆変形でスマホの可能性を広げるMagSafe接続スタンド
2025年12月31日 17時00分更新
漢のロマンと言いますが、子どもの頃にワクワクしながら触っていた変形ロボの感覚って、大人になってもどこか心の奥に残っているものだと思います。MOFTの「MOFT 8-in-1多機能スタンド- MagSafe対応」を手に取った瞬間、あの懐かしい高揚感がふっとよみがえりました。
薄い板のように見えるのに、折りたたんだり、引き出したり、向きを変えたり……ギミックが次々と展開していく。この「変形して用途が増える」感じが、とにかく楽しい！
しかもこの製品、動画視聴／ビデオ通話／カード収納／三脚モードなど、使い方が驚くほど多彩で「あ、これ1個あれば十分じゃん」という気持ちにさせてくれるんです。これって、まさに合体＆変形でスマホの可能性を広げるMagSafe接続スタンドですよね。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
「MOFT 8-in-1多機能スタンド- MagSafe対応」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）スマホで動画視聴・ビデオ通話する人にとって最高の使い心地
2）自撮り・配信・集合写真にも最強。YouTube初心者にもおすすめ
3）カード収納つきで、ミニマリストに嬉しい“財布レス”生活が実現
購入時に注意したいポイント
1）厚さがあるので、ポケット派には少しかさばる
2）MagSafe前提なので対応機種やケースに左右される
