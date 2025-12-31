

漢のロマンと言いますが、子どもの頃にワクワクしながら触っていた変形ロボの感覚って、大人になってもどこか心の奥に残っているものだと思います。MOFTの「MOFT 8-in-1多機能スタンド- MagSafe対応」を手に取った瞬間、あの懐かしい高揚感がふっとよみがえりました。

薄い板のように見えるのに、折りたたんだり、引き出したり、向きを変えたり……ギミックが次々と展開していく。この「変形して用途が増える」感じが、とにかく楽しい！

しかもこの製品、動画視聴／ビデオ通話／カード収納／三脚モードなど、使い方が驚くほど多彩で「あ、これ1個あれば十分じゃん」という気持ちにさせてくれるんです。これって、まさに合体＆変形でスマホの可能性を広げるMagSafe接続スタンドですよね。

