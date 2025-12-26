このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第223回

WiseeLAB「Wisee Cockpit Monitor」

まるで秘密基地みたい！組み合わせ自由の4画面モニターを使ったら圧倒的に便利だった

2025年12月26日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
Wisee Cockpit Monitor

WiseeLAB「Wisee Cockpit Monitor」
※レビュー製品と量産版は異なる場合があります

　ただデスクにモニターを1枚置いて、必要になったらもう1枚足して……それじゃ物足りない！　本当は、もっとこう、秘密の司令室みたいな、視界いっぱいに画面が並んでいて、両肘ついて「問題ない」と言いたいし、何かを操作しているような、そんな男のロマンあふれる環境を作りたかったんです（語彙力）。わかりますよね？　そんなの、現実にあるわけないだろ。そうと思っていたら、あるんですよこれが！

　そんな夢のようなモニター環境を提供するのは、WiseeLABの「Wisee Cockpit Monitor」。最大4画面を自由に組み合わせて、デスクを一瞬でコックピット化できるモニターシステムです。「そんなに画面いらないでしょ？」と言われそうですが、これだけモニターがあると用途ごとにしっかり使い分けられるのでかなり便利です。秘密基地に夢を見た俺の必須アイテム、唯一無二のモニターセットを紹介します！

【目次】この記事で書かれていること：

Wisee Cockpit Monitorのメリットと注意点

Wisee Cockpit Monitorを購入する3つのメリット
1）4画面の圧倒的な作業領域
2）メインだけ有線、残りはケーブルレス
3）自由自在なレイアウト変更

購入前に理解したい2つのポイント
1）フルHD4画面構成か4K単体モニターかの選択が必要
2）60Hzなので動きの速いゲーム用途には不向き

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典