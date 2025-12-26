あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第223回
WiseeLAB「Wisee Cockpit Monitor」
まるで秘密基地みたい！組み合わせ自由の4画面モニターを使ったら圧倒的に便利だった
2025年12月26日 17時00分更新
ただデスクにモニターを1枚置いて、必要になったらもう1枚足して……それじゃ物足りない！ 本当は、もっとこう、秘密の司令室みたいな、視界いっぱいに画面が並んでいて、両肘ついて「問題ない」と言いたいし、何かを操作しているような、そんな男のロマンあふれる環境を作りたかったんです（語彙力）。わかりますよね？ そんなの、現実にあるわけないだろ。そうと思っていたら、あるんですよこれが！
そんな夢のようなモニター環境を提供するのは、WiseeLABの「Wisee Cockpit Monitor」。最大4画面を自由に組み合わせて、デスクを一瞬でコックピット化できるモニターシステムです。「そんなに画面いらないでしょ？」と言われそうですが、これだけモニターがあると用途ごとにしっかり使い分けられるのでかなり便利です。秘密基地に夢を見た俺の必須アイテム、唯一無二のモニターセットを紹介します！
【目次】この記事で書かれていること：
Wisee Cockpit Monitorのメリットと注意点
Wisee Cockpit Monitorを購入する3つのメリット
1）4画面の圧倒的な作業領域
2）メインだけ有線、残りはケーブルレス
3）自由自在なレイアウト変更
購入前に理解したい2つのポイント
1）フルHD4画面構成か4K単体モニターかの選択が必要
2）60Hzなので動きの速いゲーム用途には不向き
この連載の記事
-
第222回
PC完全ケーブルレスで使えるキーボードがスゴい！ 電池交換一切不要の便利さを体験してみた
-
第221回
家電ASCIIここまでやるか！スパイ映画なみの監視をしてくれる屋外用セキュリティカメラが凄すぎた
-
第220回
トピックスこの性能で3万円以下なら推せる！お絵描き入門にぴったりの液晶タブレットが欲しい
-
第219回
PC転送速度もすぐわかるプロ志向の外付けSSDが何か楽しそう！ 実際に試してみた結果は？
-
第218回
PC【最強】やり過ぎポータブルゲーミングPCはロマンどころかナイトメア級の性能に！GPD WIN 5
-
第217回
AV鬼コスパ！1万円ちょいのイヤホンでこの音、この機能詰め込みは反則レベルでしょ！
-
第216回
トピックス俺がプロジェクター買うならこれ一択、「縦型＆ショート動画が100インチで映せて超楽しい!!」
-
第215回
PC今この値段で買えるのが奇跡！名前はLiteだけど中身はガチ、8万円で買えるミニPC「Minisforum X1 Lite」
-
第214回
AV本格的なシステムをこの価格、この品質、この所有感で実現できるのは稀有な存在 Eversolo PLAY CD Edition
-
第213回
PC胸アツしかない、平成一桁生まれの俺の心を揺さぶった「二画面折りたたみ、ゲーム端末」
- この連載の一覧へ