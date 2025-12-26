ただデスクにモニターを1枚置いて、必要になったらもう1枚足して……それじゃ物足りない！ 本当は、もっとこう、秘密の司令室みたいな、視界いっぱいに画面が並んでいて、両肘ついて「問題ない」と言いたいし、何かを操作しているような、そんな男のロマンあふれる環境を作りたかったんです（語彙力）。わかりますよね？ そんなの、現実にあるわけないだろ。そうと思っていたら、あるんですよこれが！

そんな夢のようなモニター環境を提供するのは、WiseeLABの「Wisee Cockpit Monitor」。最大4画面を自由に組み合わせて、デスクを一瞬でコックピット化できるモニターシステムです。「そんなに画面いらないでしょ？」と言われそうですが、これだけモニターがあると用途ごとにしっかり使い分けられるのでかなり便利です。秘密基地に夢を見た俺の必須アイテム、唯一無二のモニターセットを紹介します！