“推しガジェット”として「外付けSSD」を紹介されても、どの製品でも同じようなものじゃないの？ と感じる人がいるかもしれません。実は筆者もそうでした。しかし、Nextorageの「NX-PFS1SE」は、そんな考えを覆す製品です。

ケースに転送速度や温度、状態が表示される小型ディスプレーを搭載し、SSDが動いている様子が手に取るようにわかります。普段は無表情なSSDが「今こんな感じで動いてるよ」と教えてくれて、使っていて妙に楽しいです。

さらにIP54の防滴防塵をサポートしていたり、USB PDのパススルー機能を備えることで、ノートPCに給電しながらのデータ転送も可能と、細かな便利ポイントも複数あり。動画編集や大量データを扱うプロユーザーはもちろん、ガジェット好きにも刺さる逸品です。

