あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第219回

Nextorage「NX-PFS1SE」

転送速度もすぐわかるプロ志向の外付けSSDが何か楽しそう！ 実際に試してみた結果は？

2025年12月21日 17時00分更新

文● ドリまつ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

SSD

今回紹介する外付けSSDは、小さな小窓で接続速度や転送速度などの情報を読みとれるのが目新しい製品です

SSD

　“推しガジェット”として「外付けSSD」を紹介されても、どの製品でも同じようなものじゃないの？　と感じる人がいるかもしれません。実は筆者もそうでした。しかし、Nextorageの「NX-PFS1SE」は、そんな考えを覆す製品です。

　ケースに転送速度や温度、状態が表示される小型ディスプレーを搭載し、SSDが動いている様子が手に取るようにわかります。普段は無表情なSSDが「今こんな感じで動いてるよ」と教えてくれて、使っていて妙に楽しいです。

　さらにIP54の防滴防塵をサポートしていたり、USB PDのパススルー機能を備えることで、ノートPCに給電しながらのデータ転送も可能と、細かな便利ポイントも複数あり。動画編集や大量データを扱うプロユーザーはもちろん、ガジェット好きにも刺さる逸品です。

SSD
■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

NX-PFS1SEのメリットと注意点

NX-PFS1SEを購入する3つのメリット
1）20Gbps対応の高速転送と高い技術力
2）小型ディスプレーで状態が見えて楽しい＆安心
3）USB PDスルー対応で同時に充電＋データ転送が可能

購入前に確認したいポイント
1）サイズがやや大きめでプロ向け仕様
2）ライトユーザーにはオーバースペック気味

まとめ
詳細スペック情報

