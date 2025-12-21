あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第219回
Nextorage「NX-PFS1SE」
転送速度もすぐわかるプロ志向の外付けSSDが何か楽しそう！ 実際に試してみた結果は？
2025年12月21日 17時00分更新
“推しガジェット”として「外付けSSD」を紹介されても、どの製品でも同じようなものじゃないの？ と感じる人がいるかもしれません。実は筆者もそうでした。しかし、Nextorageの「NX-PFS1SE」は、そんな考えを覆す製品です。
ケースに転送速度や温度、状態が表示される小型ディスプレーを搭載し、SSDが動いている様子が手に取るようにわかります。普段は無表情なSSDが「今こんな感じで動いてるよ」と教えてくれて、使っていて妙に楽しいです。
さらにIP54の防滴防塵をサポートしていたり、USB PDのパススルー機能を備えることで、ノートPCに給電しながらのデータ転送も可能と、細かな便利ポイントも複数あり。動画編集や大量データを扱うプロユーザーはもちろん、ガジェット好きにも刺さる逸品です。
【目次】この記事で書かれていること：
NX-PFS1SEを購入する3つのメリット
1）20Gbps対応の高速転送と高い技術力
2）小型ディスプレーで状態が見えて楽しい＆安心
3）USB PDスルー対応で同時に充電＋データ転送が可能
購入前に確認したいポイント
1）サイズがやや大きめでプロ向け仕様
2）ライトユーザーにはオーバースペック気味
