あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第29回

DJI「OSMO ACTION 6」

【超便利】撮った後から縦横変換できる動画アクションカムが出たぞ

2026年01月29日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

DJI「OSMO ACTION 6」

　いまアクションカムを買うなら、どれを選ぶべきか。その問いに対して「これで決まり」と言いたくなるモデルが登場しました。それがDJIの最新アクションカム「OSMO ACTION 6」です。ここ数年、アクションカムの世界では「GoPro一強」から、「DJIのほうがいいのでは？」という評価が着実に広がっており、本機もその流れの中で注目を集めています。

　特に気になるのが、DJIとして初めて可変絞りを搭載した点です。さらに、撮影後に縦横を自由に切り出せるスクエアセンサーを採用し、「とりあえず撮っておけば、あとでどうにでもなる」という、いまの動画制作スタイルにど真ん中で刺さる設計になっています。SNS向け縦動画から本格的な横動画まで、1台で完結させたい人にとって、かなり強力な選択肢です。

【目次】この記事で書かれていること：

OSMO ACTION 6のメリットと注意点

OSMO ACTION 6を購入する3つのメリット
1）後編集に強すぎる
2）音声収録が簡単
3）過酷環境でも安心

購入時に確認したい2つのポイント
1）価格は上昇
2）画質の伸びは穏やか

まとめ
詳細スペック情報

