ワイヤレスキーボードは便利ですが、充電のためにケーブルに繋いだり、電池交換するのが面倒です。仕事や作業中にバッテリー切れは特にストレスが大きいですよね。そんな悩みを解決するのが、ロジクールの「Signature Slim Solar＋ K980」です。

本体にソーラー充電を搭載し、ケーブル接続も電池交換も一切不要！ PCともワイヤレス接続で、ケーブルで繋ぐこと自体がそもそも不可能です。太陽光ではなくても、室内の照明でも発電できるため、普段の生活圏で使っていると勝手に充電され続けるという効率の良さなのです。

PCデスクからケーブルが1本消えることで、作業スペースがスッキリするという利点も大きい本製品。次ページからはさらに詳しくその魅力や購入前に確認したい点を紹介します。

