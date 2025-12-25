このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第222回

ロジクール「Signature Slim Solar＋ K980」

完全ケーブルレスで使えるキーボードがスゴい！ 電池交換一切不要の便利さを体験してみた

2025年12月25日 17時00分更新

文● ドリまつ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

ロジクール「Signature Slim Solar＋ K980」

　ワイヤレスキーボードは便利ですが、充電のためにケーブルに繋いだり、電池交換するのが面倒です。仕事や作業中にバッテリー切れは特にストレスが大きいですよね。そんな悩みを解決するのが、ロジクールの「Signature Slim Solar＋ K980」です。

　本体にソーラー充電を搭載し、ケーブル接続も電池交換も一切不要！　PCともワイヤレス接続で、ケーブルで繋ぐこと自体がそもそも不可能です。太陽光ではなくても、室内の照明でも発電できるため、普段の生活圏で使っていると勝手に充電され続けるという効率の良さなのです。

充電・電池交換は一切不要！ ケーブルレスでソーラー充電のキーボードがスゴイ

　PCデスクからケーブルが1本消えることで、作業スペースがスッキリするという利点も大きい本製品。次ページからはさらに詳しくその魅力や購入前に確認したい点を紹介します。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Signature Slim Solar＋ K980のメリットと注意点

Signature Slim Solar＋ K980を購入する3つのメリット
1）完全ワイヤレス×ソーラー充電の自由度
2）Logi Bolt＋Bluetoothで3台まで接続可能
3）薄型ながら安定感あり。打鍵も気持ちいい

購入前に確認したい2つのポイント
1）キーストロークの深さは標準的
2）角度調整がないフラット設計

まとめ
詳細スペック情報

