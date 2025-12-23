このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第220回

XPPen「Artist 12 3rd」

この性能で3万円以下なら推せる！お絵描き入門にぴったりの液晶タブレットが欲しい

2025年12月23日 17時00分更新

文● ドリまつ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

Artist 12 3rd

XPPen「Artist 12 3rd」

　この価格なら推せる！　お絵描きが趣味の方。超注目の製品です。

　液タブ（液晶タブレット）は高いから手が出ない。でも、憧れるし、使ってみたいな〜。そのお絵描き好きの悩みを解決するのが、このXPPen「Artist 12 3rd」です。3万円以下という価格は競合機種と比べても、1/2から2/3程度の低価格。それでいて、機能も充実しているのが嬉しい機種です。まさに、入門者の味方となる液晶タブレットなのでおすすめです！

　次ページではこの製品を実際に使ってみた上で感じた「メリット」と「デメリット」をわかりやすく紹介していきます。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Artist 12 3rdのメリットと注意点

Artist 12 3rdを購入する3つのメリット
1）高精度なペン性能でストレスなく描ける
2）3万円以下で買える液タブとして強力な選択肢
3）11.9型×フルHDの入門者向けバランス

購入前に理解したいポイント
1）Androidタブレットという選択肢もある
2）描き心地には好みがあるので、一度確認しよう

まとめ
詳細スペック情報

