この価格なら推せる！ お絵描きが趣味の方。超注目の製品です。

液タブ（液晶タブレット）は高いから手が出ない。でも、憧れるし、使ってみたいな〜。そのお絵描き好きの悩みを解決するのが、このXPPen「Artist 12 3rd」です。3万円以下という価格は競合機種と比べても、1/2から2/3程度の低価格。それでいて、機能も充実しているのが嬉しい機種です。まさに、入門者の味方となる液晶タブレットなのでおすすめです！

次ページではこの製品を実際に使ってみた上で感じた「メリット」と「デメリット」をわかりやすく紹介していきます。

