最近は物騒なニュースを目にすることが増え、大切な家族の安全をどう守るかは切実な悩みです。「まだスマホを持たせるには早いけど、一人で行動することが増えてきた」という子どもがいる家庭にとって、防犯対策は急務です。

そこで今回紹介したいのが、ビーサイズの「BoTトーク」です。この製品はいわゆる「子どもの見守り系GPS」なのですが、それだけでなく夜間の通勤・通学をする方や、離れて暮らす高齢の方、一人暮らしの女性にも最適です。

コンパクトで高機能なこの1台があれば、自分たちでできる防犯のレベルがぐっと上がります。家族の「今」を知ることで得られる安心感は、何物にも代えられません。

次のページからはBoTトークがどのように防犯に役に立つのかと、購入前に知っておきたいポイントを紹介します。