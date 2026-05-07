あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第119回
ビーサイズ「BoTトーク」
ここまで便利なのか！ 子どもの居場所を90秒間隔で教えてくれる、安心の見守りガジェットがすごいぞ
2026年05月07日 17時00分更新
最近は物騒なニュースを目にすることが増え、大切な家族の安全をどう守るかは切実な悩みです。「まだスマホを持たせるには早いけど、一人で行動することが増えてきた」という子どもがいる家庭にとって、防犯対策は急務です。
そこで今回紹介したいのが、ビーサイズの「BoTトーク」です。この製品はいわゆる「子どもの見守り系GPS」なのですが、それだけでなく夜間の通勤・通学をする方や、離れて暮らす高齢の方、一人暮らしの女性にも最適です。
コンパクトで高機能なこの1台があれば、自分たちでできる防犯のレベルがぐっと上がります。家族の「今」を知ることで得られる安心感は、何物にも代えられません。
次のページからはBoTトークがどのように防犯に役に立つのかと、購入前に知っておきたいポイントを紹介します。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）音声のやりとりができる
2）高精度なGPSで「線」で居場所がわかる
3）AIが行動を学習して通知してくれる
購入時に注意したいポイント
1）お財布機能は別売りのケースが必要
2）会話は1分程度のタイムラグがある
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