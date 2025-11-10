毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第145回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

完全新作タイトル『ARC Raiders』が1位！『イナズマイレブン』の新作もランク急上昇【Steamランキング】

文●ミヤザキ／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　今週のSteam売り上げランキングは、Embark Studiosの新作マルチプレイヤー・エクストラクションアドベンチャー『ARC Raiders』が1位に！　2位はValveの『Counter-Strike 2』が、3位には11月14日発売予定のレベルファイブの『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』がランクインしている。

　そのほかの新作タイトルとしては、8位にParadox Interactiveの歴史グランドストラテジーゲーム『Europa Universalis V』が、10位にReLU Games開発、ReLU Games／KRAFTON発売のマルチプレイサバイバルホラー『ミメシス』が登場。『ミメシス』は本日の日付を超えた深夜にリリース記念セールが終了するので、お見逃しなく。

　ランキングの詳細は、下記を参照してほしい。

※2025年11月10日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『ARC Raiders』

●Embark Studios
●発売中
●6000円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1808500/ARC_Raiders/

ARC RAIDERS © 2025 Embark Studios AB. ARC RAIDERS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. NEXON trademark and logo are trademarks or registered trademarks of NXC Corporation. © 2025 Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal, Unreal Engine and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the U.S. Patent and Trademark Office and elsewhere.

2.『Counter-Strike 2』

●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

3.『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』

●レベルファイブ
●2025年11月14日発売予定
●通常版：8910円
　デラックスエディション：1万10円★
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2799860/_/

©LEVEL5 Inc.
★デラックスエディションはアドバンスドアクセスで11月11日からプレイ可能。

4.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

5.『ドラゴンクエストI＆II』

●スクウェア・エニックス
●発売中
●7678円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2893570/III/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX, © SUGIYAMA KOBO, ℗ SUGIYAMA KOBO

6.『バトルフィールド™ 6』

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●9800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2807960/Battlefield_6/

© 2025 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.
いかなる武器、乗り物、装備の製造者も、このゲームと提携、このゲームを後援、または協賛するものではありません。

7.『エスケープ フロム ダッコフ』

●bilibili
●発売中
●1800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3167020/_/

COPYRIGHT © 2021-2025 BILIBILI ALL RIGHTS RESERVED.

8.『Europa Universalis V』

●Paradox Interactive
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3450310/Europa_Universalis_V/

© 2025 Paradox Interactive AB. Europa Universalis V is published by Paradox Interactive AB and developed by Paradox Tinto, S.L . EUROPA UNIVERSALIS V™, PARADOX INTERACTIVE and PARADOX TINTO are trademarks and/or registered trademarks of Paradox Interactive AB in Europe, the U.S. and other countries. Any other trademark, logo and copyright is the property of its owner.

9.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2024 Konami Digital Entertainment

10.『ミメシス』【早期アクセスゲーム】

●ReLU Games／KRAFTON
●発売中
●960円（11月11日2時ごろまでリリース記念セールで20％オフ、以降は1200円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2827200/_/

© 2025 ReLU Games, Inc. All rights reserved. Published and distributed by ReLU Games Publishing.

■関連サイト

この連載の記事

この連載の一覧へ