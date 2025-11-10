毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第145回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
完全新作タイトル『ARC Raiders』が1位！『イナズマイレブン』の新作もランク急上昇【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、Embark Studiosの新作マルチプレイヤー・エクストラクションアドベンチャー『ARC Raiders』が1位に！ 2位はValveの『Counter-Strike 2』が、3位には11月14日発売予定のレベルファイブの『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』がランクインしている。
そのほかの新作タイトルとしては、8位にParadox Interactiveの歴史グランドストラテジーゲーム『Europa Universalis V』が、10位にReLU Games開発、ReLU Games／KRAFTON発売のマルチプレイサバイバルホラー『ミメシス』が登場。『ミメシス』は本日の日付を超えた深夜にリリース記念セールが終了するので、お見逃しなく。
ランキングの詳細は、下記を参照してほしい。
※2025年11月10日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『ARC Raiders』
●Embark Studios
●発売中
●6000円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1808500/ARC_Raiders/
ARC RAIDERS © 2025 Embark Studios AB. ARC RAIDERS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. NEXON trademark and logo are trademarks or registered trademarks of NXC Corporation. © 2025 Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal, Unreal Engine and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the U.S. Patent and Trademark Office and elsewhere.
2.『Counter-Strike 2』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
3.『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』
●レベルファイブ
●2025年11月14日発売予定
●通常版：8910円
デラックスエディション：1万10円★
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2799860/_/
©LEVEL5 Inc.
★デラックスエディションはアドバンスドアクセスで11月11日からプレイ可能。
4.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
5.『ドラゴンクエストI＆II』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●7678円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2893570/III/
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX, © SUGIYAMA KOBO, ℗ SUGIYAMA KOBO
6.『バトルフィールド™ 6』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●9800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2807960/Battlefield_6/
© 2025 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.
いかなる武器、乗り物、装備の製造者も、このゲームと提携、このゲームを後援、または協賛するものではありません。
7.『エスケープ フロム ダッコフ』
●bilibili
●発売中
●1800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3167020/_/
COPYRIGHT © 2021-2025 BILIBILI ALL RIGHTS RESERVED.
8.『Europa Universalis V』
●Paradox Interactive
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3450310/Europa_Universalis_V/
© 2025 Paradox Interactive AB. Europa Universalis V is published by Paradox Interactive AB and developed by Paradox Tinto, S.L . EUROPA UNIVERSALIS V™, PARADOX INTERACTIVE and PARADOX TINTO are trademarks and/or registered trademarks of Paradox Interactive AB in Europe, the U.S. and other countries. Any other trademark, logo and copyright is the property of its owner.
9.『遊戯王 マスターデュエル』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2024 Konami Digital Entertainment
10.『ミメシス』【早期アクセスゲーム】
●ReLU Games／KRAFTON
●発売中
●960円（11月11日2時ごろまでリリース記念セールで20％オフ、以降は1200円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2827200/_/
© 2025 ReLU Games, Inc. All rights reserved. Published and distributed by ReLU Games Publishing.
この連載の記事
- 第144回
ゲームアヒルだらけのPVE見下ろし型脱出シューター『エスケープ フロム ダッコフ』が1位！今週発売の『ドラクエI&II』も上位に【Steamランキング】
- 第143回
ゲーム『バトルフィールド6』が1位に！圧倒的に好評な「エスケープ フロム ダッコフ」にも注目【Steamランキング】
- 第142回
ゲーム『デジモンストーリー タイムストレンジャー』が1位を獲得！あの人気FPSシリーズ最新作もランク急上昇【Steamランキング】
- 第141回
ゲームコラボイベントを開催中の『星の翼』が1位！『デジモンストーリー』最新作が2位にランクアップ【Steamランキング】
- 第140回
ゲーム9月25日発売の『SILENT HILL f』が1位！期待の新作タイトルが多数ランクイン【Steamランキング】
- 第139回
ゲーム今週発売の『ボーダーランズ4』が1位を獲得！『Hollow Knight: Silksong』も登場【Steamランキング】
- 第138回
ゲーム『シャドウバース ワールズ ビヨンド』が1位に！先週発売の『牧場物語』の新作もランクイン【Steamランキング】
- 第137回
ゲーム4.5周年を迎えた『ウマ娘 プリティーダービー』が1位！発売の近づく『MGSΔ』や『スパロボY』も上位に【Steamランキング】
- 第136回
ゲーム東方最新作『東方錦上京 ～ Fossilized Wonders.』が初登場1位！『スパロボY』や『MGSΔ』もランクイン【Steamランキング】
- 第135回
ゲーム『ストリートファイター6』が1位に！予約を開始した『バトルフィールド6』もランクイン【Steamランキング】