ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月10日、2025年11月ぶんのPlayStation Storeダウンロードランキングを発表した。

PlayStation 5部門では、Embark Studiosが10月30日に発売した「ARC Raiders」が第1位を獲得。「ARC」と呼ばれる謎の機械によって荒廃した未来の地球を舞台にしたマルチプレイヤー脱出アドベンチャーで、「Don't Shoot（ドンシュー）」の呼びかけで話題のPvPvEシューターだ。先日はストリーマーイベント「帰せ。」が配信され、好評を博した。

第2位はレベルファイブより11月14日発売の「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」、第3位はスクウェア・エニックスのHD-2Dリメイク作品「ドラゴンクエストI＆II」が根強い人気を誇りランクイン。

PlayStation 4部門では、2035年の近未来を舞台にしたシリーズ最新作「Call of Duty Black Ops 7」が首位を獲得。第2位は「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」で、両ハードで売れていることを示している。第3位はセールも開催していた「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」となった。

そのほか、PlayStation VR2部門ではガンダム世界を体験できる「機動戦士ガンダム：銀灰の幻影」が第1位に。基本プレイ無料タイトルでは、10世紀の中国を舞台にした武侠オープンワールドARPG「風燕伝：Where Winds Meet」が第1位となった。PS Blogではより詳しいランキングが掲載されているので、チェックしてみては。

