く、来る…！「イナズマイレブン」新作、11月11日0時よりアーリーアクセス開始 ガイドラインで配信可能区間も要チェック
レベルファイブは11月10日、シリーズ最新作「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のアーリーアクセスを、2025年11月11日0時より開始すると告知した（日本時間）。正式な発売日は11月14日となる。
いち早くプレイしたい方必見！— イナズマイレブン公式 (@inazuma_project) November 8, 2025
各国の配信開始時間を大公開🌎
『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』は世界同時発売✨
自分だけの最強イレブンで頂点を目指しましょう！⚡#イナズマイレブンpic.twitter.com/uMxvM88MU1
早期アクセスは「デラックスエディション」を購入すると権利がもらえる。通常版8910円に対して1万10円と、1100円の差分で3日間早くプレイ可能だ。そのほか獲得経験値アップの装備「誓いのペンダント」なども付属する。
公式サイトでは「動画・静止画投稿に関するガイドライン」も公開中。アーリーアクセス期間中でも動画などを配信することはOKとのこと。ただし「配信可能区間」は定められているので、必ずチェックしておこう。
【配信可能区間】
■■ストーリーモード■■
・2025年11月13日23時59分（日本時間）まで：ストーリーモード第7章の章エンディングまで
・2025年11月14日0時（日本時間）以降：ストーリーモード第8章の章エンディングまで
・エクステンドストーリー
■■クロニクルモード■■
・クロニクルモード フットボールフロンティアルート「帝国が来た！」 からクロノ・ストーンルート「集結！時空最強イレブン！」まで
※クロノ・ストーンルート「集結！時空最強イレブン！」よりも後のマスは配信禁止となります
■■そのほか■■
・キズナタウン
・対戦モード
・BBスタジアム
・ヴィクトリーロード
・マーケット
・シーンアーカイブ
※ヴィクトリーギャラリーは配信禁止となります
本作は、2016年にアニメとのクロスメディアプロジェクトとして発表。紆余曲折を経て、ついに発売するシリーズの最新作にして集大成だ。
初代「イナズマイレブン」から25年後の舞台を描く「ストーリーモード」、過去のキャラクターが総出演し、歴代の全試合を追体験できるという「クロニクルモード」、自分の街を作ってプレイヤー同士が交流できる「キズナステーション」など、遊びの幅は過去最大級となっている模様。
ユーザーからは「夜通し遊ぶぞー！」「ついに、ついに完成するのか！」「こみ上げてくるものがあるな……」「こんなにワクワクするの小学生ぶりや」「俺の…俺たちの青春が帰ってくる……!!」など、待ちきれない声が寄せられている。
また、キックオフ前夜祭と称した4時間生放送もレベルファイブ公式YouTubeチャンネルにて配信。11月10日20時から放送されるので、「イナイレ」ファンとコメント欄で熱量を共有しつつ、記念すべき発売の瞬間を迎えてみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード
ジャンル：収集・育成サッカーRPG
販売：レベルファイブ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2025年11月14日予定 ※11月11日よりアーリーアクセス開始
価格：
通常版：8910円（ダウンロード専売）
デジタルデラックスエディション：1万10円
エディションアップグレード：1650円
Nintendo Switch 2 Edition：9210円
Nintendo Switch 2 Editionアップグレードパス：300円
CERO：B（12歳以上対象）
©2025 LEVEL5 Inc.