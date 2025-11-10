レベルファイブは11月10日、シリーズ最新作「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」のアーリーアクセスを、2025年11月11日0時より開始すると告知した（日本時間）。正式な発売日は11月14日となる。

早期アクセスは「デラックスエディション」を購入すると権利がもらえる。通常版8910円に対して1万10円と、1100円の差分で3日間早くプレイ可能だ。そのほか獲得経験値アップの装備「誓いのペンダント」なども付属する。

公式サイトでは「動画・静止画投稿に関するガイドライン」も公開中。アーリーアクセス期間中でも動画などを配信することはOKとのこと。ただし「配信可能区間」は定められているので、必ずチェックしておこう。

【配信可能区間】

■■ストーリーモード■■

・2025年11月13日23時59分（日本時間）まで：ストーリーモード第7章の章エンディングまで

・2025年11月14日0時（日本時間）以降：ストーリーモード第8章の章エンディングまで

・エクステンドストーリー

■■クロニクルモード■■

・クロニクルモード フットボールフロンティアルート「帝国が来た！」 からクロノ・ストーンルート「集結！時空最強イレブン！」まで

※クロノ・ストーンルート「集結！時空最強イレブン！」よりも後のマスは配信禁止となります

■■そのほか■■

・キズナタウン

・対戦モード

・BBスタジアム

・ヴィクトリーロード

・マーケット

・シーンアーカイブ

※ヴィクトリーギャラリーは配信禁止となります

本作は、2016年にアニメとのクロスメディアプロジェクトとして発表。紆余曲折を経て、ついに発売するシリーズの最新作にして集大成だ。

初代「イナズマイレブン」から25年後の舞台を描く「ストーリーモード」、過去のキャラクターが総出演し、歴代の全試合を追体験できるという「クロニクルモード」、自分の街を作ってプレイヤー同士が交流できる「キズナステーション」など、遊びの幅は過去最大級となっている模様。

ユーザーからは「夜通し遊ぶぞー！」「ついに、ついに完成するのか！」「こみ上げてくるものがあるな……」「こんなにワクワクするの小学生ぶりや」「俺の…俺たちの青春が帰ってくる……!!」など、待ちきれない声が寄せられている。

また、キックオフ前夜祭と称した4時間生放送もレベルファイブ公式YouTubeチャンネルにて配信。11月10日20時から放送されるので、「イナイレ」ファンとコメント欄で熱量を共有しつつ、記念すべき発売の瞬間を迎えてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード

ジャンル：収集・育成サッカーRPG

販売：レベルファイブ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2025年11月14日予定 ※11月11日よりアーリーアクセス開始

価格：

通常版：8910円（ダウンロード専売）

デジタルデラックスエディション：1万10円

エディションアップグレード：1650円

Nintendo Switch 2 Edition：9210円

Nintendo Switch 2 Editionアップグレードパス：300円

CERO：B（12歳以上対象）

©2025 LEVEL5 Inc.